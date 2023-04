Premier pigliatutto: la Serie A perde un altro big

Il calciomercato estivo sembra già essere molto vivo, nonostante la stagione sia entrata nella sua fase più calda.

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate alla programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra le squadre più attive troviamo ovviamente le big della Premier League, che sembrano già lavorare sodo in vista della prossima annata. Molti obiettivi delle squadre inglesi militano nel nostro campionato, con le big che ora iniziano a tremare davvero. La disponibilità economica delle squadre inglesi, infatti, potrebbe portare le società nostrane a lasciar partire i propri calciatori di punta. A tal proposito, uno dei migliori esterni italiani in questa stagione, sembra entrato prepotentemente nei radar dei top club della Premier League.

Zaccagni esplode, la Lazio trema: la Premier fa sul serio

Come detto, le big di Premier League sembrano già proiettati alla programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Uno dei calciatori che sembra entrato prepotentemente nei radar dei maggiori club inglesi è Mattia Zaccagni, ala sinistra classe 1995 della Lazio.

Il calciatore biancoceleste è definitivamente esploso sotto la guida di Maurizio Sarri, che lo ha portato ad essere il calciatore italiano più prolifico fino ad ora. Sono dieci le reti realizzate in 36 partite, segno che anche sotto porta il ragazzo ha trovato una maturità importante. Oltre alla doppia cifra raggiunta in termini di goal, l’ex Verona ha fornito anche nove assist tra campionato e coppe. Queste ottime prestazioni hanno portato le big di Premier League a mettergli gli occhi addosso, tanto che nelle prossime settimane potrebbero avere dei contatti con il club biancoceleste per valutare la fattibilità dell’operazione.

Il presidente Claudio Lotito, per lasciar partire il proprio esterno, sembra intenzionato a chiedere almeno 35/40 milioni di euro. Si tratta di una cifra importante, ma che per le squadre inglesi non rappresenterebbe un grande problema. Proprio per questo il popolo biancoceleste inizia ad avere paura, visto anche il fascino che il campionato inglese potrebbe avere sul calciatore. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con la Lazio che, oltre alla possibile partenza di Sergej Milinkovic Savic, potrebbe dover dire addio anche a Zaccagni, che sembra avere sempre più estimatori in Inghilterra. Maurizio Sarri e tutto il popolo biancoceleste ora tremano davvero, con la Premier pronta a bussare alle porte di Formello.