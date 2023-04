Roma, primo acquisto: già fatte le visite, con lui Mourinho resta

La Roma è pronta ad investire ancora tanto anche il prossimo anno. I Friedkin avrebbero già trovato l’accordo per il nuovo acquisto del 2023 che fa felice Mourinho.

L’idea è quella di andare a creare una squadra sempre più competitiva che possa tornare ad essere grande in Serie A ma anche in Europa. Per questo motivo si faranno dei colpi mirati.

Ci sarebbero già diversi nomi individuati dalla società, ma uno in particolare è ad un passo dall’annuncio ufficiale, perché ora ci sono nuove notizie su questo giocatore pronto ad approdare a Roma.

Calciomercato Roma 2023: primo acquisto per Mourinho

La Roma vuole convincere Mourinho a restare e per questo motivo vuole rinforzare in maniera forte la rosa in vista della prossima stagione. La società e il tecnico sperano di poter sfruttare anche le entrate della Champions League. Infatti, c’è la speranza che si possa arrivare tra le prime 4 squadre di Serie A per ottenere la qualificazione alla massima competizione Uefa in vista della prossima stagione. Sarà bagarre con Inter, Milan e Atalanta.

Bisognerà provare ad arrivare fino in fondo dando il massimo in queste ultime partite di campionato. Ma anche la strada d’Europa League può essere decisiva per la Roma per poter dare ancor più una crescita al progetto e ottenere la qualificazione alla prossima Champions andando a vincere l’attuale competizione.

Intanto, il club sembra già essersi convinto di dare continuità al progetto e avrebbe trovato l’accordo con un nuovo acquisto, quello che sarebbe il primo colpo del 2023 in vista della prossima stagione. Il giocatore avrebbe dato il suo sì e fatto anche le visite mediche con la Roma.

Roma: Aouar ha già fatto le visite mediche

Secondo le ultime notizie riportate da calciomercato.com la Roma vicinissima al colpo Housseme Aouar. Il talento francese 1998 è in scadenza di contratto con il Lione. Inoltre, sembrano esserci conferme sulla sua presenza a Roma nel giorno di Pasquetta, dove il giocatore avrebbe già svolto le visite mediche col club italiano.

Pare che Aouar firmerà con la Roma per la prossima stagione, arrivando a parametro zero e per guadagnare uno stipendio da 2,8 milioni di euro a stagione più bonus. Bisogna aspettare soltanto l’ufficialità per l’operazione già definita in tutti i dettagli.

Roma: Aouar convinto da Mourinho

La Roma sembra aver convinto Aouar ad accettare il progetto giallorosso. Decisivo sarebbe stato Mourinho e questo potrebbe essere anche un altro indizio sul futuro del tecnico portoghese in vista della prossima stagione.

Inutili le voci di mercato che lo vedrebbero via dalla Roma, Mourinho è pronto a restare fino al 2024 come da contratto e continuare il suo progetto in giallorosso. Grazie a lui starebbe arrivando l’ennesimo colpo importante: Aouar.