Luciano Spalletti sta vincendo lo Scudetto con il Napoli ma il suo futuro è fortemente in bilico. Nonostante l’ottima stagione portata avanti fino ad ora, gli azzurri hanno perso l’andata dei quarti di finale contro il Milan e potrebbero veder terminare il percorso in Champions League.

L’addio di Luciano Spalletti al Napoli potrebbe portare all’ennesimo ribaltone in casa azzurra, dopo quello avvenuto la scorsa estate con l’addio di diversi campioni. Anche la vittoria dello Scudetto potrebbe non bastare ad iniziare un ciclo vincente con il tecnico toscano.

Napoli, Spalletti medita l’addio a fine stagione

Il Napoli dice addio a Luciano Spalletti a fine stagione? Il tecnico toscano è tornato in grande stile ad allenare dopo due anni fermo ai box. In azzurro è riuscito, prima, a riportare il Napoli a giocarsi la Champions League, e poi a riscrivere la storia del club. La vittoria dello Scudetto è a pochi passi, mentre in Europa ci sono ancora buone possibilità di tentare la rimonta sul Milan.

Riuscire a superare i quarti di finale per il Napoli sarebbe l’ennesimo traguardo storico in questa stagione, così come lo sarebbe anche per Luciano Spalletti. Ma il tecnico non è certo di voler restare in azzurro anche in futuro.

Nel post partita di Milan Napoli si è lasciato andare ad un pesantissimo sfogo che ha lasciato immaginare il suo addio al termine della stagione.

Spalletti bacchetta i tifosi del Napoli: il suo sfogo

Al termine di Milan Napoli, Luciano Spalletti in conferenza stampa si è scagliato pesantemente contro i tifosi azzurri. Al ‘Maradona’ si respira un clima molto pesante per via delle discussioni tra ultras e presidente De Laurentiis.

Possibile passaggio dopo la partita di ritorno? “Non lo so ma non immaginate quanto mi è dispiaciuto vedere il nostro stadio in quella maniera contro il Milan, al di là del risultato“.

Problemi con i tifosi del Napoli? “Stiamo vincendo il campionato dopo 33 anni dall’ultima volta e vedere un tutti contro tutti è una roba che non riuscirò mai a capire e che mi porterò sempre dentro. Se al ritorno succede la stessa cosa prendo e vado a casa, lascio la panchina, perché tutto ciò è inspiegabile. A casa nostra lo stadio non sostiene la squadra, in campionato si sentivano solo i mille tifosi ospiti”.

Spalletti lascia Napoli? “Devo stare con i miei figli”

Luciano Spalletti, poi, ha parlato anche del suo futuro al Napoli. Il tecnico, nello sfogo generale tra rabbia e delusione per il risultato della partita, ha svelato quello che potrebbe succedere a fine stagione.

Tifosi Napoli? “Niente appelli, ho la mia età. Devo dedicare più tempo ai miei figli, ne ho dato troppo al calcio. Siamo una squadra fortissima con un futuro importante ma fatta di bravi ragazzi, attenti a quanto succede intorno”.