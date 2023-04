Calciomercato: Zidane torna in panchina, si è convinto

Dopo due anni di inattività dove ha voluto prendersi una pausa di riflessione ora è pronto a tornare ad allenare Zinedine Zidane che è diventato oggetto di desiderio di calciomercato dei top club.

Il tecnico francese aspettava da tempo una chiamata, che però non è arrivata, per questo motivo è rimasto ancora in attesa di trovare la soluzione migliore per la sua carriera.

Ora sembra però essere arrivata una chiamata importante, almeno dal punto di vista economico, che sembra essere difficile da rifiutare.

Calciomercato: Zidane torna ad allenare

Dopo anni sulla panchina del Real Madrid da vice di Carlo Ancelotti è poi arrivata la sua occasione, dove ha vinto tanto fino ad alzare tre Champions League Zinedine Zidane che da giovane allenatore ha subito lasciato il segno nel mondo del calcio. Il suo saper gestire i campioni sembra somigliare molto ai modi di fare di Carlo e per questo motivo proprio in Spagna, con il club di Florentino Perez si è trovato benissimo. Dopo un primo addio poi c’è stato un ritorno vincente, poi l’ennesima separazione.

Si parla tanto di quello che può essere il suo futuro, ma ora Zidane potrebbe anche andare ad allenare fuori Europa. Perché dopo due anni fermo aspettava la grande occasione di diventare ct della Francia, che alla fine, nonostante il Mondiale perso in finale, ha deciso di rinnovare il contratto ancora con Deschamps. Una notizia che ha lasciato di sasso l’ex calciatore che aspettava questo momento da anni. Niente da fare per lui e ora tornerà per un club.

In questi ultimi mesi tantissime squadre si sono fatte sotto per provare ad ingaggiare Zidane come nuovo allenatore, tra cui anche Chelsea, Real Madrid (ancora), Bayern Monaco e Paris Saint Germain tra le grandi, in Italia anche la Juventus. Tante soluzioni, ma che al momento nessuna si è concretizzata e ha lasciato spazio a degli approfondimenti. Il valore del tecnico è molto alto e non sarà facile ingaggiarlo.

Zidane Al Nassr: nuovo allenatore, lo chiama Ronaldo

Ora però arriva una notizia importante proprio sul futuro di Zidane, perché c’è l’Al Nassr in Arabia Saudita che ha intenzione di prenderlo come nuovo allenatore. Il club ha appena esonerato Rudi Garcia e sta chiedendo proprio a Cristiano Ronaldo di fare da sponsor per convincere il tecnico ad accettare la maxi offerta economica.

Nei prossimi giorni si potrà sapere di più proprio in merito alla notizia di un ingaggio dell’Al Nassr per Zidane.

Al Nassr: le alternative a Zidane

Non soltanto Zidane nel mirino dell’Al-Nassr che, secondo CBS, ci sono anche altri nomi caldi come quello di Marcelo Gallardo e Jorge Jesus che possono approdare in Arabia per allenare il club.