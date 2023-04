Dalla Premier League alla Serie A: colpo pazzesco

Un club di Serie A ha quasi messo a segno un colpo molto promettente. Il calciatore arriva direttamente dalla Premier League: la società ha letteralmente bruciato la concorrenza.

L’esborso per assicurarsi il promettente calciatore, inoltre, evidenzia come la dirigenza del club italiano stia mettendo a segno un vero e proprio colpo di mercato: i tifosi aspettano solo l’ufficialità.

Nonostante manchino ancora diversi mesi all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, una squadra di Serie A ha praticamente messo a segno il primo colpo in vista della prossima stagione. Il calciatore avrebbe accettato la proposta del club e sarebbe, dunque, pronto a raggiungere la squadra non appena verrà data l’ufficialità del trasferimento.

Colpo che fa sognare i tifosi: acquisto dalla Premier per un club di Serie A

La stagione 2022/23 è entrata nella sua fase finale e per ciascun club iniziano a delinearsi gli obiettivi e le reali possibilità di raggiungerli. Tra questi c’è l’Udinese di Andrea Sottil che, dopo una prima parte di campionato ad altissimi livelli, ha dovuto ridimensionare le sue ambizioni d’Europa. L’obiettivo primario dei friulani, ossia il raggiungimento della salvezza, è ampiamente alla portata della squadra che, nel frattempo, prova a porre le basi anche per il futuro.

Com’è noto, l’Udinese nel corso della scorsa estate ha raggiunto e depositato un accordo con il Tottenham per Destiny Udogie. Gli Spurs hanno, infatti, versato in estate ai friulani poco meno di 20 milioni di euro per l’esterno italiano, lasciato in prestito all’Udinese per un’ulteriore stagione. Al termine di questo campionato, dunque, Udogie dovrebbe unirsi al Tottenham e lasciare il club che gli ha permesso di affacciarsi al grande calcio. Per un calciatore che si trasferisce dalla Serie A alla Premier League, ce n’è uno molto vicino a compiere il percorso inverso. Si tratta di Jordan Zemura, esterno sinistro in forza al Bournemouth.

Esterno di difesa classe ’99, Zemura avrebbe raggiunto un accordo di massima con la società della famiglia Pozzo. Il nazionale dello Zimbabwe, infatti, è in scadenza con il club inglese nel giugno 2023 e avrebbe trovato un accordo quinquennale con i friulani sulla base di 800mila euro annuali. Zemura è, dunque, pronto a misurarsi con una nuova realtà, e i tifosi bianconeri sperano che possa essere l’uomo giusto per non far rimpiangere la partenza di Udogie.