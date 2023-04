Diletta scalda la Sicilia: il vestito rosso è minuscolo

By

Diletta Leotta incanta la sua Sicilia. La conduttrice di DAZN ha lasciato tutti senza parole con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram. Copiosi “mi piace” e commenti da parte dei fan.

Diletta Leotta riesce sempre ad ammaliare tutti con il suo fascino incredibile e senza limiti. La conduttrice siciliana è diventata celebre ad un pubblico molto vasto nel giro di pochi anni.

La sua carriera non ha bisogno di essere menzionata. Il percorso della Leotta, infatti, è stato al quanto netto. Da Sky Sport a volto principale di Dazn il passaggio è stato molto repentino. Gli appassionati di Calcio hanno promosso Diletta Leotta quale reginetta dello sport più popolare nel “bel Paese”. Oltre al calcio e alla radio, visto che Diletta Leotta conduce anche un programma radiofonico su Radio 105, negli ultimi tempi la conduttrice ha fatto parlare di sè anche per le sue vicende di gossip. La relazione con Loris Karius è quella che ha letteralmente cambiato la vita della Leotta.

Diletta Leotta, il doppio annuncio clamoroso attraverso i social

Diletta Leotta e Loris Karius, come detto, stanno insieme da alcuni mesi. Il portiere del Newcastle United e la conduttrice di Dazn ci hanno messo del tempo per “ufficializzare” la propria liason.

Prima che apparissero insieme sui propri canali social, però, la Leotta e Karius erano stati pizzicati insieme dai giornali di gossip che hanno pubblicato scatti nei quali la coppia passeggiava nelle strade di Milano. Nel periodo di Natale è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della Leotta. La relazione ha, poi, avuto dei risvolti molto importanti nel giro di poco tempo. Infatti, solo poche settimane fa, attraverso un breve video pubblicato su Instagram, Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato l’arrivo di un bebè.

Diletta Leotta, le vacanze pasquali in Sicilia si colorarono di…rosso!

Sempre tramite i social negli ultimi giorni la Leotta ha anche annunciato, in maniera più implicita, il sesso del prossimo nascituro. Dalle immagini pubblicate dalla conduttrice appare molto chiaro che il volto di Dazn sia in attesa di una femminuccia. L’annuncio è arrivato in famiglia nel corso delle sue vacanze pasquali Sicilia.

La Leotta ha approfittato della “pausa” per viversi le bellezze della sua terra. Infatti, ha pubblicato un post su Instagram che ha ottenuto diversi “mi piace” e tantissimi commenti. Lo scatto in questione vede la Leotta indossare un vestitino rosso che appare molto piccolo e mette in risalto le forme della conduttrice. È possibile, infatti, notare anche il pancione che sta diventato sempre più visibile.