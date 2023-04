Infortunio Szczesny: svelati i tempi di recupero, l’annuncio

Nel corso della sfida di ieri contro lo Sporting Wojciech Szczesny è stato costretto ad uscire a causa di un forte problema al petto che ha immediatamente allarmato tutti, dai tifosi a Max Allegri, passando ovviamente anche per lo staff medico della Juventus.

Sostituto il numero uno polacco è stato immediatamente sottoposto ad una serie di controlli, che per fortuna non hanno evidenziato nulla di particolarmente preoccupante. Nonostante questo, comunque, Szczesny non scenderà in campo con la Juventus per un bel pò, come confermato anche dal recente annuncio sui tempi di recupero.

Juventus, infortunio Szczesny: le ultime

Proprio ora che Allegri stava iniziando a recuperati tutti i suoi effettivi, viene meno una delle colonne portanti della sua formazione: Wojciech Szczesny. Il portiere polacco, infatti, nella serata di ieri è stato costretto a lasciare il campo anzitempo a causa di alcuni problemi di respirazione.

Nei primissimi momenti si è temuto il peggio, visto che il portiere della Juventus continuava ad indicare il petto come zona interessata, lì dove c’è il cuore, ma per fortuna l’allarme è rientrato immediatamente a seguito di alcuni esami ai quali Szczesny si è sottoposto negli spogliatoi.

Anche se -momentaneamente- rientrato, il problema che ha colpito il numero uno polacco non è assolutamente da sottovalutare. La speranza è ovviamente quella di tornare a vedere Szczesny difendere i pali della Juventus il prima possibile, speranza confermata anche dal recente annuncio sui tempi di recupero del portiere.

Juventus, ecco quando torna Szczesny: l’annuncio

Serata agrodolce quella di ieri per la Juventus che, nonostante la vittoria, ha perso per infortunio Wojciech Szczesny. Dopo l’allarme iniziale il portiere polacco si è presentato nel post partita a Sky parlando di quanto vissuto, rasserenando tifosi ed addetti ai lavori.

Ora l’intenzione è quella di tornare in campo il prima possibile, come confermato anche da lui stesso su un post sociale. Parlando di quanto successo ieri Szczesny, fra la oltre cose, ha dato anche un indizio sui suoi tempi di recupero da questo infortunio, dicendo:

“Beh, è stato spaventoso. Grazie a tutti per i vostri messaggi e auguri di guarigione. Sto bene, spero di tornare in campo il prima possibile. Un grande ringraziamento allo staff medico dell’Allianz Stadium per il supporto e a Perin per essere il nostro eroe di giornata”.

Szczesny vago sul recupero, ma punta al ritorno di Lisbona

Dallo Sporting allo Sporting. Dopo la paura di ieri Szczesny avrebbe infatti messo nel mirino il ritorno di Lisbona contro i biancoverdi per tornare a difendere i pali della Juventus. Per questa giornata di campionato Allegri si affiderà dunque a Perin nella speranza che il polacco possa tornare in condizione fra una settimana, anche se un suo totale recupero non è così scontato.

Nei prossimi giorni Szczesny verrà infatti rivalutato dallo staff medico della Juventus che, solo in avvicinamento alla sfida, potrà trarre le somme.