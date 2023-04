Juve: penalizzazione annullata e secondo posto, Allegri lo annuncia

La Juventus deve fare i conti con il caso plusvalenze e la manovra stipendi che in questo momento hanno portato ad una pesante penalizzazione in punti in classifica di Serie A che condizionano la stagione dei bianconeri.

In questo momento la società si ritrova al settimo posto, quando in realtà, per i risultati ottenuti sul campo, sarebbe seconda dietro soltanto al Napoli che fa un campionato a parte da inizio stagione.

Ora arrivano delle notizie importanti su quella che sarà la sentenza che arriverà soltanto tra pochi giorni per il club bianconero che ha chiesto di avere indietro i punti che sono stati tolti.

Penalizzazione Juve: sentenza in arrivo

Il 19 aprile è la data decisa per avere l’ufficialità finale riguardo la penalizzazione Juve in Serie A. Una giornata che sarà più che decisiva per il club bianconero, ma anche per tutte le altre squadre in lotta per obiettivi importanti in alto in classifica. Perché in base alla decisione che sarà presa sulla Juventus cambierà tutto e si potrebbero iniziare anche a pensare a nuovi piani e strategie dei club anche in vista del prossimo anno, tra calciomercato e altro. Ci sarà senza dubbio un giro di milioni immenso e tanto in ballo dentro questa decisione.

La sanzione è arrivata mesi fa con i 15 punti di penalizzazione contro la Juve che però ha fatto ricorso fino ad appellarsi al Collegio di Garanzia del CONI che dirà la sua proprio il 19 aprile. Ultima parola prima di capire se sarà annullata la penalità in Serie A o se confermata. Intanto, sembra esserci molta positività al momento attorno al mondo bianconero per la decisione che sarà presa in merito a questa vicenda.

Anche l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha dato un indizio chiaro ai tifosi e portato ancor più pensieri positivi in vista di quello che accadrà la prossima settimana. Di mezzo ci sono delle partite chiavi però tra Serie A ed Europa League, ma in campo la squadra non dovrà assolutamente farsi distrarre e condizionare da quanto accade fuori. Perché la corsa alla zona Champions League la Juve vuole farla a prescindere dalla penalizzazione.

Juventus: annuncio Allegri sulla penalizzazione

La Juve vince in Europa League contro lo Sporting Lisbona e Allegri parla della penalizzazione ricevuta in Serie A. Infatti, l’allenatore bianconero non sente la pressione, anzi, non considera nemmeno quella che è stata la penalità inflitta alla sua squadra.

Al termine della partita Juve Sporting sono arrivate queste parole di Allegri sulla penalizzazione:

“Abbiamo un obiettivo importante: mirare l’Atalanta, ora a quattro punti, per consolidare la seconda posizione in campionato. domenica dovremo cercare di portare a casa i tre punti col Sassuolo per riprendere il cammino in Serie A”.

Sentenza Juve: Allegri manda un segnale

Un modo per dire che la Juve sul campo è seconda in Serie A e che la penalizzazione sarà tolta se Allegri parla di confermare il secondo posto proprio a pochi giorni dalla sentenza che ci sarà su questo caso plusvalenze che tanto ha fatto discutere in Italia.