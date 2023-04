Infortunio e tegola: ne soffre anche la Nazionale, lo stop è lungo

Brutte notizie per il club e per il calcio italiano, ne soffre anche Mancini e non solo il suo allenatore, per quello che è l’infortunio avvenuto nell’ultimo appuntamento di campionato.

Uno dei calciatori principali dell’Italia e del suo club, ha subìto un brutto infortunio ed è costretto a dare forfait.

In apprensione, appunto, anche Roberto Mancini e non solo il suo allenatore del club, considerando quella che è l’importanza del giocatore per entrambi i tecnici. Uno dei principali giocatori della squadra allenata da Mancini, infatti, non sarà a disposizione degli appuntamenti del suo club. Svelati, inoltre, i tempi di recupero dal suo infortunio.

Infortunio e tegola, svelate le condizioni del giocatore

Il giocatore della Nazionale si trova costretto a fermarsi, a causa dell’infortunio che preoccupa anche il suo CT, oltre all’allenatore del club, Roberto Mancini.

Perché stava monitorando quelle che erano le sue prestazioni dopo quanto aveva mostrato di buono anche con la maglia della Nazionale, in questo momento di rinascita che sta vivendo l’Italia per quella che sarà la nuova generazione di calciatori. Il problema però legato al suo infortunio, complica i progetti di crescita dello stesso calciatore italo-argentino, seguito da Mancini.

Si gioca una fetta importante di campionato e, il suo allenatore, perde la possibilità di giocare con un titolare. Perché Mateo Retegui è finito KO e il problema sembra più serio del previsto. Si tratta, infatti, di una distorsione di primo grado.

Infortunio Retegui, problemi anche per Mancini: i tempi di recupero

Roberto Mancini è in contatto con Mateo Retegui, monitorando quelle che sono le prestazioni del giocatore del Tigre. Il centravanti italo-argentino, secondo quanto riferito e confermato anche dal Tigre stesso, sarà fermo per un bel periodo. Mateo Retegui ha subìto una distorsione del primo grado al ginocchio sinistro e il suo infortunio obbligherà allo stop forzato per un lungo tempo. Periodo che andrà dalle 4 alle 6 settimane, con parte della stagione nella quale Mancini avrebbe voluto seguire il giocatore vedendolo titolare col Tigre, che non vedrà protagonista lo stesso Retegui.

Ultime su Retegui, quando gioca la Nazionale?

I prossimi appuntamenti della Nazionale saranno a giugno, quando i campionati saranno volti al termine. Ciò che preoccupa Mancini non è infatti il recupero, per tali appuntamenti, che riguardano Retegui protagonista. Ciò che manda in apprensione Mancini è la mancata possibilità di mettersi in mostra, trovando continuità nelle prestazioni, in un momento dove la Nazionale ha bisogno di nuovi elementi importanti.