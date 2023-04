Serie A, Udogie di nuovo in prestito: l’annuncio ufficiale

Il calciomercato in vista della prossima stagione può determinare quello che sarà il futuro di Udogie, calciatore del Tottenham che è rimasto in prestito all’Udinese dov’è cresciuto in questi anni.

Il calciatore italiano è pronto a quello che sarà il grande salto di qualità in vista della prossima stagione. Perché proprio la scorsa estate è arrivato il club inglese che ha deciso di prenderlo e puntare su di lui.

Adesso arrivano novità su quella che sarà la sua prossima stagione, perché il classe 2002 si sente ormai pronto ad alzare il livello.

Calciomercato: Udogie lascia la Serie A

A puntare su Destiny Udogie è stato Antonio Conte con Fabio Paratici la scorsa estate, comprando il terzino di spinta sinistro per 22 milioni di euro dall’Udinese. Un grosso e importante investimento per il classe 2002 che si sta dimostrando uno dei migliori nel suo ruolo. In questa stagione ha messo a segno 3 gol e 3 assist con il club bianconero, facendo ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista e confrontandosi anche al meglio con le migliori squadre di Serie A e avversari sul sul lato.

Per questo motivo molti club di Serie A hanno considerata persa l’occasione di poter prendere Udogie con il Tottenham che ha anticipato tutti. Ora arrivano dei nuovi aggiornamenti per quello che sarà il futuro del giocatore che al termine della stagione andrà a Londra, dove ancora non è mai stato, per essere realmente un giocatore degli Spurs.

La società ha deciso dopo il suo acquisto di lasciarlo ancora all’Udinese per completare il suo percorso di crescita. Ecco perché Udogie è rimasto in Serie A, ma presto potrà confrontarsi con quelli che saranno i suoi nuovi compagni di squadra del Tottenham. In più, il giocatore, non vede l’ora di potersi mettere in mostra anche in competizioni europee, con il club che giocherà la Champions o l’Europa League in base al piazzamento di fine anno in Premier League.

Tottenham: annuncio dell’agente di Udogie

In vista del prossimo anno si parla anche di calciomercato e di Udogie. A chiarire il futuro del giocatore tra Tottenham e un nuovo prestito in Serie A è stato in maniera ufficiale direttamente il suo agente Stefano Antonelli ai microfoni di Tmw:

“E’ un patrimonio del Tottenham, a prescindere da Conte e Paratici resterà al Tottenham. E’ considerato un patrimonio per il club inglese”.