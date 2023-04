Serie A, la tegola è durissima: salta il match all’ultimo, le condizioni

La tegola per uno dei top club d’Italia, a pochi momenti dal match, è davvero dura.

Perché l’infortunio ha costretto il tecnico a cambiare tutto all’ultimo, un titolare ha dato forfait a causa del problema riscontrato nel corso degli ultimi momenti prima della sfida della sua squadra.

Bandiera bianca quella che ha alzato il calciatore a causa dell’infortunio e il suo allenatore si è visto costretto a cambiare la formazione, scegliendo un nuovo titolare nella sua formazione.

Serie A, infortunio e tegola: è successo all’ultimo

È successo all’ultimo, l’infortunio preoccupa e non poco il proprio allenatore. In Serie A, l’assenza poco prima del match a causa del problema riscontrato nel momento del riscaldamento.

Stava scendendo in campo per quello che è l’anticipo di questa 30a giornata di Serie A, con il doppio appuntamento del venerdì che vede protagonista la squadra ai vertici del calcio italiano e che segue la dominante formazione partenopea in classifica.

La lotta Champions non vede protagonista uno dei titolari del club che scende in campo oggi, a causa di un infortunio. Si tratta della Lazio che, nella sfida al Picco contro lo Spezia, non può contare sull’infortunato Casale. Un problema nel riscaldamento, Sarri è stato costretto a prendere altre scelte dopo l’infortunio riscontrato nei minuti che hanno anticipato l’inizio della sfida.

Lazio, infortunio Casale: le condizioni e il sostituto

Le condizioni di Casale, con precisione, sono da chiarire. Perché stando alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un problema di natura muscolare, l’infortunio del difensore della Lazio ed ex Hellas Verona.

Il cambio all’ultimo secondo, con un calciatore che è stato preallertato. La coppia centrale che è andata in campo, poi, è stata formata dal già presente Romagnoli e da Patric, sostituto diretto appunto di Casale.

Ultime Lazio, problema serio per Casale? Le ipotesi

Il problema di Casale, di natura muscolare, potrebbe tenere fuori il calciatore per un po’ di tempo. Ovviamente è da chiarire quali saranno i tempi di recupero del suo infortunio e, le condizioni stesse, saranno valutate all’indomani della sfida che gioca la Lazio di venerdì contro lo Spezia. Casale ha avvertito lo staff medico del suo problema e appunto, nella mattinata di sabato, si saprà di più sulle condizioni. Si spera, in casa Lazio, che non ci sia alcuna conseguenza e che lo stesso Sarri, possa averlo a disposizione già nel prossimo match contro il Torino, in attesa poi dello scontro diretto contro l’Inter per la lotta al quarto posto.