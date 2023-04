Super colpo dalla MLS, sbarca in Serie A: sarà bianconero

Mentre le energie fisiche e mentali dei giocatori sono totalmente dedicate a questo finale di stagione, le dirigenze dei club di Serie A avrebbero iniziato a mettere già mano ai taccuini per capire in che reparti rinforzare le rose in vista della prossima stagione.

A due mesi dall’ufficiale apertura del calciomercato, infatti, sono già tanti i rumors che vedrebbero protagoniste alcune compagini italiane, sia sul fronte uscite ma -soprattutto- su quello delle entrate.

A dimostrazione di questo, come svelato poche ore fa, i bianconeri sono riusciti a trovare l’accordo per l’arrivo in Serie A di un super talento della MLS.

Serie A, spesa folle in MLS: il talento sarà bianconero

Negli ultimi anni la MLS -Major League Soccer-, ovvero il massimo campionato americano, ha acquisito notorietà, grazie anche allo sbarco negli States di giocatori del calibro di Ibrahimovic, Insigne, Carlos Vela e Chiellini, per citarne alcuni.

Il livello, rispetto ai primi anni 2000, si è notevolmente alzato, e questo lo dimostra anche il fatto che moltissimi club europei starebberoo iniziando a prendere in seria considerazione il mercato d’oltreoceano, cosa che invece prima sembrava essere pura utopia. A dimostrazione di questo, stando alle ultime notizie, proprio club di Serie A si sarebbe mosso in queste ore trovando l’accordo per portare in Italia un talento della MLS, che più precisamente è uno dei migliori attaccanti di questa stagione, se non addirittura il migliore.

I bianconeri, infatti, sono pronti ad accogliere nel prossimo calciomercato estivo il classe 2000 brasiliano Brenner, autore in questa stagione di ben 18 gol e 6 assist.

Brenner in Serie A: i bianconeri piazzano il colpo

Il brasiliano Brenner a partire dalla prossima stagione giocherà in Serie A. Dopo essersi messo in mostra con la maglia del Cincinnati, il classe 2000 è diventato il primo colpo dei bianconeri per il prossimo calciomercato estivo.

Stando infatti a quanto riportato da Tom Bogert, esperto giornalista americano inviato della MLS, dopo mesi di ferree trattative si sarebbe finalmente giunti ad un accordo. In ottica cessione Beto, dunque, l’Udinese ha deciso di coprirsi chiudendo uno dei colpi più interessanti della prossima estate.

Nulla comunque certifica che il portoghese a giugno andrà via, ed è per questo che il tifo bianconero può sognare di vedere a partire dalla prossima stagione una coppia d’attacco inedita ma che potrebbe far sognare addirittura l’Europa.

Brenner Udinese, ci siamo: le cifre

Quanto dimostrato in America dal brasiliano non è poco, ed è per questo che le cifre dell’accordo fra l’Udinese ed il Cincinnati per Brenner sono importanti. Secondo Tom Bogert, infatti, il club bianconero verserà nelle casse de club di MLS ben 10 milioni di euro per Brenner, diventando uno dei colpi più oneroso della gestione Pozzo.