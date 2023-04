Serie A, tegola durissima: non convocato, l’infortunio è serio

L’infortunio è più serio del previsto, il club di Serie A perde uno dei principali giocatori dell’undici titolare.

Brutte notizie per quello che è il weekend di Serie A, all’interno del quale ci sono gli importanti impegni ai vertici del calcio italiano, con la volontà di andare a puntare l’Europa che conta.

Il tecnico non potrà convocare il proprio titolare e, per quelli che sono gli impegni di questa 30a giornata, sono state svelate le scelte che verranno fatte sull’utilizzo del sostituto.

Serie A, infortunio e tegola: non sarà convocato, la notizia

C’è la notizia che riguarda uno degli elementi importanti del club ai vertici di Serie A, con la stessa società che ha l’obiettivo di centrare l’Europa e si trova davanti ad una sfida importante, per quelli che sono i piazzamenti in classifica.

Stessa squadra che, oltre ad altri problemi all’interno della rosa e legati alle condizioni fisiche di alcuni giocatori, deve fare i conti anche con un altro infortunio.

Si tratta della sfida tra Fiorentina e Atalanta che andrà in scena nella serata di lunedì per quello che è il posticipo della Serie A. Gian Piero Gasperini deve rinunciare a Lookman, calciatore finito ai box a causa di un infortunio.

Atalanta, infortunio Lookman: le condizioni del giocatore

Il calciatore dell’Atalanta, titolarissimo del club bergamasco, ha subìto un infortunio. Come riferito da Tuttomercatoweb, Ademola Lookman è stato sottoposto a primi accertamenti a causa di un risentimento muscolare, ma non è tutto.

Perché per il calciatore sarebbero stati evidenziati dei traumi legati alla distrazione del terzo distale del muscolo bicipite femorale destro. Nei giorni che seguiranno, arriveranno nuovi aggiornamenti. Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, non arriverà la convocazione per la sfida contro la Fiorentina.

Ultime Atalanta, quando torna Lookman? Gasperini sceglie il sostituto

La coppia scelta da Gasperini, senza Lookman in attacco a causa dell’infortunio, sarebbe già decisa. Perché davanti con Hojlund c’è Zapata e non Muriel, stando a quelle che sono le probabili formazioni. A loro supporto, per la sfida contro la Fiorentina al Franchi che andrà in scena nella serata di lunedì e valevole per la 30a giornata di campionato, ci sarà Jeremie Boga nel ruolo di trequartista. La speranza di Gasperini, in ogni caso, è di rivedere Lookman già per il prossimo appuntamento, ma la sensazione è che salterà due partite, potendo rientrare solo per il week-end del 29 aprile.