Affare fatto, è Modric il colpo: svelato dove giocherà nel 2024

L’affare può considerarsi fatto, dopo gli insistenti rumors di mercato sull’addio di Luka Modric dal Real Madrid.

Il calciatore croato firma il contratto con il club nel quale giocherà nel 2024, dopo le continue voci di calciomercato che lo hanno visto protagonista, anche accostato alla società nella quale milita Cristiano Ronaldo, in Arabia Saudita.

Non sarà oltreoceano, tantomeno in Major League Soccer. La decisione del Pallone d’Oro croato è quella di continuare a giocare ad alti livelli in Europa, tant’è che stata confermata la voce sull’accordo trovato per il 2024.

Calciomercato, il vero colpo è Modric: ecco dove giocherà nel 2024

Luka Modric è l’oggetto del desiderio di mezza Europa che, considerando quella che è la sua situazione contrattuale, si è mossa per il grande colpo a costo zero.

Un colpo desiderato, che ora vede la firma sul contratto stando a quelle che sono le news che filtrano in serata. Una firma che spazza via sogni e speranze di diversi club, per la scelta fatta da Modric.

Il Real Madrid si stava interrogando su quale colpo piazzare in mezzo al campo, considerando quello che è il percorso di rinnovamento e che porterà comunque a titoli importanti – così come l’ultima Champions League vinta -, ma alla fine la storia con Modric è sempre la stessa: è lui il vero colpo a centrocampo perché firmerà un accordo per estendere il suo contratto che, fino a questo momento, ha la scadenza fissata al 30 giugno 2023.

Modric rinnova: addio sogni e speranze del Milan, le ultime

Il Milan aveva sperato di poter vedere, quantomeno nel finale della sua carriera, Luka Modric in rossonero. L’opzione non sarà più possibile perché, come riferito dal collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, Modric firma un rinnovo con il Real Madrid che sarà valido fino al 2024.

Una scelta di vita quella del Real Madrid e di Modric, che si uniscono ancora di più e probabilmente fino alla fine della carriera dello stesso fuoriclasse croato. E chissà però che poi, terminati gli accordi, non abbia voglia di trasferirsi proprio in Major League Soccer o in Arabia Saudita, dall’ex compagno, Cristiano Ronaldo.

Real Madrid e Modric, avanti assieme: poi ritorno a casa in Croazia

Il futuro di Modric e il Real Madrid sarà ancora assieme, poi magari sarà tempo del ritorno a casa, in Croazia. Perché solo di fronte ad una spropositata offerta economica potrebbe accettare l’idea di giocare oltreoceano, altrimenti sarà carriera chiusa o al Real, o a casa sua, in un club croato.