Lazio: Milinkovic e Luis Alberto hanno deciso dove giocheranno

Una stagione straordinaria quella della Lazio di Maurizio Sarri che però al termine di essa potrebbe subire una rivoluzione a causa del calciomercato estivo per Milinkovic Savic e Luis Alberto.

Grandi campioni che possono essere in uscita e ora si inizia ad anticipare ai tifosi quello che può accadere. Perché è arrivata una comunicazione ufficiale anche sul loro conto.

E’ stato un momento difficile per tanti club quest’anno, non per i biancocelesti che sembrano aver avviato un progetto importante che può stravolgere il mercato della Lazio.

Calciomercato Lazio: rivoluzione in arrivo

Nessuno si sarebbe mai immaginato ad inizio anno una situazione del genere. Perché tra il calciomercato della scorsa estate e le rose che erano state completate in Serie A nessuno avrebbe puntato sul Napoli di Spalletti dominare il campionato e inseguire con un ottimo vantaggio anche sulle altre la Lazio di Sarri. La squadra romana si ritrova a 61 punti al secondo posto in zona Champions League con un ottimo vantaggio sulle altre a otto giornate al termine della stagione. Ora bisognerà aspettare che faranno le altre, ma nelle peggiore delle ipotesi il quinto posto potrebbe ritrovarsi a -7 punti (al momento -10).

Un vantaggio tale che non significa nulla ancora di deciso, ma che permette al club di ragione in maniera seria in vista di quello che potrebbe accadere al termine della stagione. Infatti, la Lazio è pronta a cambiare il futuro di diversi giocatori anche in base a se ci sarà o meno la qualificazione alla prossima Champions League. La massima competizione Uefa è quella ambita da tutti i giocatori nella loro carriera, ancor di più a quei campioni che si trovano alla Lazio e che in questi anni hanno fatto sacrifici anche restando per riguadagnarsela.

Proprio in merito a questo che ora il mercato della Lazio può portare a delle cessioni o delle conferme di alcuni giocatori in rosa che possono stravolgere tutto. In merito a questa vicenda c’è stata una conferma ufficiale.

Lazio: Tare sul futuro di Milinkovic Savic e Luis Alberto

Infatti, proprio sul futuro di Milinkovic Savic e Luis Alberto si è espresso il ds della Lazio che ha parlato in questo modo: “Vedremo cosa fare. Sono e rimangono giocatori fondamentali per noi. Se la Champions può far cambiare le cose? Penso di sì”.

Lazio: la decisione dei due giocatori

E’ chiaro che il progetto Lazio di Sarri ora inizia ad essere convincente per molti, per questo motivo c’è la possibilità che la Lazio riesca a trattenere anche giocatori di grande livello come Milinkovic Savic e Luis Alberto in vista della prossima sessione di mercato. Tante le offerte per i due giocatori che valuteranno solo a fine stagione quella che sarà la migliore soluzione.