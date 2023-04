Napoli, Spalletti avverte il Milan: l’annuncio spiazza tutti

Arrivano le parole di Luciano Spalletti: il tecnico del Napoli lancia un appello in vista della sfida di Champions League contro il Milan.

Il pareggio contro il Verona non ha entusiasmato Luciano Spalletti che, al termine della sfida, è intervenuto ai microfoni di Dazn e in conferenza stampa per discutere del match e proiettarsi anche al match di Champions League contro il Milan.

Un Napoli a due facce quello che ha affrontato il Verona questa sera. Le notizie positive arrivano nel finale, con il ritorno in campo di Victor Osimhen che è tornato e si è presentato al pubblico del Maradona con una traversa. Il nigeriano sarà presente martedì nel match di Champions League contro il Milan e proverà a guidare la sua squadra verso una storica qualificazione.

Intanto, nel post partita, arrivano le dichiarazioni del tecnico del Napoli Spalletti: ha avvertito il Milan, ecco cosa ha detto.

Ultime Napoli: l’intervista a Dazn di Spalletti

Questa l’analisi di Spalletti sulla partita di oggi pareggiata dal Napoli 0-0 contro il Verona.

“Il Verona si è abbassato e per questo la nostra percentuale di passaggi è stata così alta. Il possesso palla va fatto con equilibrio, passaggi semplici e normali, senza dare troppa velocità altrimenti non si riesce a capire il passaggio successivo. Quando bisogna dare l’accelerata finale, con l’inserimento e la giocata, quella è la finalizzazione dell’azione”.

Spalletti ha lanciato anche un messaggio al Milan per la sfida di Champions League.

“Cosa serve martedì contro il Milan? Dobbiamo essere squadra in tutto e per tutto. Bisognerà pressarli bene e avere un atteggiamento offensivo, quello che è successo all’andata va bene. Però nel nostro errore loro ci hanno fatto gol. Per cui ci sono molte cose che vanno corrette e messe in ordine”.

“Osimhen? E’ il beniamino di questo pubblico, quando entra lui da una sterzata di ottimismo. Sono calciatori fatti di pasta diversa, hanno tante qualità”.

“Il pubblico è fondamentale, una squadra come la nostra il tifo dà una forza. I giocatori si sentono sostenuti e riescono a dare il meglio. Anche stasera si è fatto sentire sulle perdite di tempo. Bisogna lasciarsi travolgersi da questa passione e dall’affetto”.

Spalletti, successivamente in conferenza stampa, ha parlato anche dell’arbitro di Napoli Milan di Champions League.

Conferenza stampa Spalletti: le parole sull’arbitro di Napoli Milan di Champions League

Sulla designazione di Marciniak per Napoli-Milan, ecco il pensiero di Luciano Spalletti che nel corso della conferenza stampa post Napoli Verona, si è soffermato anche sul fischietto che dirigerà i match valido per i quarti di finale di Champions League

“A San Siro abbiamo visto tutti cosa è successo, eccetto i milanisti siamo tutti d’accordo. Purtroppo non avremo a disposizione Kim e Anguissa. Vedremo adesso cosa succederà al ritorno”.