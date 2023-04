Penalizzazione Juve: il CONI dà ragione ai bianconeri

Sono giorni decisivi per capire quella che sarà o meno la penalizzazione della Juventus in vista di questa e della prossima stagione. La sentenza definitiva la deciderà il CONI.

Saranno giorni di grande attesa quelli che aspettano tutto il popolo bianconero che con grande attenzione aspetta la decisione che verrà presa che può cambiare davvero tutto nel presente e per il futuro.

Perché la Juve da un momento all’altro potrebbe avere completamente una stagione differente da dover chiudere con una classifica Serie A che inizierebbe a sorridere un poco in più.

Penalizzazione Juventus: la decisione del CONI

Nelle prossime ore la Juventus e tutti quelli interessati al mondo bianconero avranno le risposte che aspettano ormai da mesi. Perché è per mercoledì 19 aprile, prima del ritorno d’Europa League dove nella partita dei Quarti di Finale si affronterà lo Sporting Lisbona in Portogallo partendo da un vantaggio di 1-0, che si avrà una sentenza sul caso plusvalenze. La Juve e i tifosi aspettano quella che sarà la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, ultimo atto prima della sanzione definitiva.

Perché il club bianconero ha fatto ricorso ed è arrivato all’ultima spiaggia per prova a salvare il -15 di penalizzazione in classifica di Serie A andando ad annullare questa pesante sanzione che al momento non permette al club allenato da Allegri di essere tra le prime 4 del campionato italiano e quindi in zona Champions League per il prossimo anno. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per sapere se la Juve dovrà continuare a lottare in questo finale di stagione rincorrendo le altre con una penalità da scalare.

Dopo mesi di attesa ormai ci siamo, il 19 aprile è vicino e ci sono sempre maggiori informazioni riguardo quella che può essere la decisione finale. Continua ad arrivare materiale che può solo portare positività alla Juve sul caso di penalizzazione.

Penalizzazione Juve: caso 2016, il CONI annulla tutto

C’è un precedente del 2016 che fa molto comodo alla Juventus in tema di penalizzazione con una decisione del Collegio di garanzia dello sport presso il Coni). Una sentenza che potrebbe tornare d’attualità anche nell’altra inchiesta in cui è coinvolta la Juventus,, che è stata condannata con alcuni dirigenti per mancata lealtà sportiva per illeciti amministrativi.

illeciti amministrativi, punibili con ammenda. Il Collegio di garanzia concorda con la Juve. La violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, imposti dall’art. 1 bis non deve risolversi necessariamente nella violazione di altre prescrizioni, ma, proprio per l’elasticità dei parametri valutativi, ha il suo precipuo ambito applicativo là dove non si ravvisa qualche specifico inadempimento dei doveri previsti dall’ordinamento sportivo.

Juventus: manovra stipendi, ore decisive

In merito a quella che sarà la decisione di togliere o meno la penalizzazione alla Juve sul caso plusvalenze che poi si andrà ad attendere nuove novità per i tifosi e la società bianconera riguardo l’altro caso che tiene banco, quello della manovra stipendi, dove la società può andare decidere di patteggiare la pena visti i rischi che corre.