Pirlo in panchina, scelta fatta: allenerà in una top del campionato

In un top club del campionato, Andrea Pirlo aveva preso la decisione di allenare all’estero dopo l’esperienza con la Juventus.

Massima attenzione a quella che è la sua destinazione perché, in Turchia, ha acceso e non poche attenzioni la sua esperienza nel club che sta navigando tra le posizioni della metà classifica nella Super Liga turca.

Andrea Pirlo aveva cominciato da giovanissimo, in panchina, quando nell’anno pandemico si è seduto sulla panchina della Juventus. Un’esperienza ad alti e bassi ma comunque con trofei portati a casa – Supercoppa e Coppa Italia – nonostante la sua primissima avventura da allenatore. Ora, il tecnico italiano, continua ad essere uno degli oggetti del desiderio per la panchina.

Pirlo in panchina, scelta fatta: la destinazione

Scelta fatta da parte di un club, tra i top del campionato. Vogliono Andrea Pirlo in panchina e dopo l’esperienza al Karagumruk, potrebbe essere scelto lui come nuovo allenatore.

Non sono certamente mancate le voci di un ritorno in Italia, con qualche club che pare essersi mosso per l’approdo in panchina di Pirlo, in un grande ritorno ora che diversi club avrebbero bisogno di una nuova guida tecnica, per il 2024.

Ma è ancora in Turchia che potrebbe vivere il suo futuro, l’ex tecnico della Juventus. Perché, lo stesso Pirlo è un obiettivo concreto del Trabzonspor, club campione in carica in Turchia e che vorrebbe ripartire appunto dal nome di Pirlo per il suo domani.

Pirlo al Trabzonspor, ma ci sono anche altre alternative: le opzioni

È il collega ed esperto di mercato, Nicolò Schira, che ha svelato le ultime notizie su Andrea Pirlo e sul suo possibile approdo al Trabzonspor, club turco che vorrebbe lo stesso tecnico ex Juventus in panchina, per il 2024.

Diversi club stanno valutando la sua candidatura, la sensazione è che a fine stagione dirà addio al Karagumruk, per giocarsi una nuova chance come allenatore. E la stessa, potrebbe clamorosamente essere ancora in Turchia, con Trabzonspor e non solo che lo vogliono in panchina. C’è anche il Fenerbahche infatti, per Andrea Pirlo.

Serie A, Pirlo preferisce l’Italia: occhio alle destinazioni

Pirlo preferirebbe un ritorno in Italia, ma dipende da chi gli darà un posto in panchina. Non in Serie B, vuole tornare ad allenare in Serie A e occhio ad alcune panchine che si vanno a liberare perché ci sono Torino e Bologna che con Juric e Thiago Motta potrebbero separarsi a fine stagione. Dunque, Pirlo attenderebbe un posto in Italia e chissà che non possa accadere nel 2024.