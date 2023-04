“Spalletti via da Napoli, il sostituto è lui”: rivelazione in diretta

La rivelazione in diretta su chi andrebbe a sostituire il partente Spalletti, dopo l’annata Scudetto al Napoli.

Perché tutto potrebbe volgere al termine quest’anno considerando quelle che sono le voci di mercato che non sono mancate sullo stesso allenatore che, dopo l’annata incredibile vissuta ai piedi del Vesuvio, potrebbe salutare per la grande occasione in Europa.

Scudetto e poi addio, anche se De Laurentiis vuole tenersi stretto il suo tecnico. Le voci su Spalletti nella big d’Europa sono emerse nei giorni scorsi e occhio a quello che è il potenziale sostituto in panchina.

Spalletti verso la big d’Europa, le voci sull’addio

Il Napoli viaggia spedito verso il terzo Scudetto della sua storia e, quando riuscirà ad ottenere il titolo aritmetico, lo dovrà sicuramente al suo condottiero, Luciano Spalletti.

Lo stesso tecnico sta assaporando l’ebrezza della Champions League, con la speranza di andare avanti in semifinale, ribaltando il risultato d’andata di San Siro, contro il Milan. Ma la stessa Champions, il prossimo anno, potrebbe viverla in un altro club.

Delle voci sull’addio di Spalletti ne hanno parlato alla Bobo TV, trasmissione in onda su Twitch, in streaming. E a parlare dell’approdo possibile al Chelsea, sono Lele Adani e gli altri ospiti presenti in trasmissione, che hanno poi analizzato quello che diventerebbe il prossimo allenatore del Napoli, in caso di addio.

Spalletti al Chelsea, chi al suo posto? Il potenziale sostituto

Il tecnico di Certaldo, Luciano Spalletti, è l’oggetto del desiderio per la panchina del Chelsea. Lampard traghettatore, poi l’idea è sul tecnico italiano e ne parla Lele Adani: “Secondo me, se dovesse andare Spalletti al Chelsea, al Napoli potrebbe andarci Vincenzo Italiano“.

Il tecnico della Fiorentina, ancor prima del suo arrivo a Firenze, era tra i potenziali candidati al Napoli, per sostituire Gattuso. Non se ne fece niente poi, Gattuso lo sostituì prendendo il suo posto dopo il clamoroso addio venuto fuori dopo le diatribe con Commisso e la società, sugli acquisti che avrebbe voluto da tecnico dei viola. E adesso, il futuro di Italiano e il Napoli potrebbe incrociarsi di nuovo, ma solo se Spalletti dovesse essere dire addio al Napoli e diventare il prossimo allenatore di uno dei top club d’Europa.

Ultime su Spalletti: in caso di addio, un’altra pista oltre Italiano

Un’altra pista, oltre a quella di Italiano, in caso di addio di Luciano Spalletti. Chiaro, è da valutare quella che sarà la richiesta economica dell’ingaggio, ma occhio anche all’idea Conte, qualora dovesse venir meno il progetto con Spalletti, in azzurro. Così come accadde all’Inter, non è da escludere il posto di Conte come sostituto diretto dell’allenatore toscano.