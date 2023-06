Calciomercato, stanno prendendo Ancelotti: l’annuncio

Nuovi aggiornamenti sul futuro dell’allenatore del Real Madrid Ancelotti. Ecco l’annuncio che lascia a bocca aperta tutti i tifosi.

Dopo Benzema anche Ancelotti rischia di lasciare il Real Madrid. C’è l’annuncio da parte del presidente che ha rivelato tutti i dettagli riguardo la volontà di ingaggiare Carletto. Una stagione in chiaroscuro per i Blancos che hanno chiuso con le semifinali di Champions League, il secondo posto in classifica e la vittoria della Coppa del Re. Intanto, arrivano nuove indicazione in merito al futuro di Ancelotti che ha ricevuto una ricca proposta: ecco cosa sta succedendo.

Attualmente in Spagna, il presidente ha rilasciato un’intervista ed ha ammesso pubblicamente l’interesse per Carlo Ancelotti. L’allenatore del Real Madrid è un obiettivo concreto.

Calciomercato: stanno prendendo Ancelotti

Ednaldo Rodrigues, presidente della Cbf, la Federcalcio brasiliana, ha parlato di Carlo Ancelotti. L’allenatore del Real Madrid è l’obiettivo numero uno per il ruolo di commissario tecnico del Brasile.

“Siamo in Spagna e ci resteremo fino al 18 giugno, vediamo se riusciremo ad incontrare qualcuno. Non mi sbilancio, non dico se sarà Ancelotti o qualcuno a lui più vicino. L’obiettivo è quello di tornare in Brasile ed avere le idee più chiare riguardo il futuro commissario tecnico della Seleção”.

Ci sono grandi manovre, dunque, riguardo la possibile nomina di Ancelotti come nuovo commissario tecnico del Brasile. Il tecnico è uno dei più sponsorizzati, soprattutto dai calciatori come Vinicius, Militao ed altri.

“Uno dei migliori allenatori al mondo è sicuramente Ancelotti. Sarebbe fantastico se potesse allenare una Nazionale come la nostra. Chi è stato con lui, come giocatore, ci ha sempre detto che è un tecnico che lavora e fa crescere tanto il gruppo. Io adesso mi trovo in Spagna insieme al presidente della Federcalcio spagnola che è amico di Florentino, magari può darmi una mano per liberare Ancelotti. Vogliamo programmare subito il futuro e offrire ai giocatori un commissario tecnico. Aspettare Ancelotti? C’è questa possibilità, vedremo anche con tutto lo staff. Mi auguro che tutto vada nel migliore dei modi“, queste le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport che confermano l’intenzione di ingaggiare l’ex Milan.

Brasile, il nuovo ct sarà Ancelotti? Le ultime

Attualmente non è stato ancora deciso il futuro di Carlo Ancelotti al Real Madrid. Il tecnico è sotto contratto fino a giugno 2024 ed ha sempre ribadito la sua volontà di rispettare l’accordo. Addirittura c’è chi ipotizza la possibilità che la Federazione brasiliana possa aspettare Ancelotti per poi nominarlo dopo la Coppa America. Un modo, questo, per programmare i Mondiali 2026. Intanto, sono giorni cruciali: il Brasile proverà a convincere da subito il Real Madrid per liberare Ancelotti che resta l’obiettivo numero uno per il ruolo di commissario tecnico.