Annuncio improvviso: “Ha concluso la sua avventura”

La notizia era nell’aria già da diverso tempo, ma adesso è arrivato anche l’annuncio che non lascia più spazio alle interpretazioni: la sua avventura può definirsi conclusa.

Il calciatore è stato informato che non fa più parte del progetto dell’allenatore e, adesso, dovrà trovare una nuova sistemazione nel corso della prossima finestra estiva di calciomercato.

Diversi club potrebbero farci più di un semplice pensiero, ma nella corsa al fuoriclasse ci sono alcuni ostacoli decisamente difficili da superare. Il calciatore è passato dall’essere una pedina fondamentale nello scacchiere dell’allenatore, ad un vero e proprio esubero da piazzare altrove nel più breve tempo possibile.

La società conferma la separazione: nuova avventura in vista per il top player

È tempo di mercato in Europa: le competizioni nazionali sono giunte alla loro conclusione e con l’assegnazione dei trofei continentali anche gli ultimi titoli in palio hanno trovato un nuovo detentore. Nel corso dei prossimi mesi le trattative tra gli uffici e le scrivanie prenderanno il posto del campo. Dopo una stagione movimentata, caratterizzata dal mondiale di Qatar iniziato nel mese di novembre, il mercato potrebbe stravolgere l’assetto delle squadre.

Uno dei calciatori più apprezzati nel suo ruolo negli ultimi anni, nel corso di questa stagione ha vissuto una parabola alquanto singolare. Si tratta di Joao Cancelo, esterno difensivo passato in Serie A con le maglie di Inter e Juventus.

Il portoghese, da quando si è affermato con la maglia del Valencia, ha rappresentato una nuova tipologia di esterno difensivo altamente tecnico e molto propenso a tenere la palla tra i piedi. Al Manchester City il tecnico Pep Guardiola ne ha fatto un play dislocato sulla corsia laterale capace di creare ulteriori trame di gioco partendo dalla fascia. Nel corso dell’ultima stagione, però, la carriera di Cancelo ha subito una brusca frenata.

L’ex Juventus, infatti, ha disputato un mondiale sottotono con i lusitani e ha progressivamente perso il posto da titolare in favore di Dalot e Nuno Mendes. Con il passare dei mesi lo stesso scenario si è ripresentato al Manchester City dove Guardiola ha iniziato a preferirgli anche il giovane Rico Lewis. Queste scelte hanno portato ad una rottura tra il tecnico catalano e Cancelo che è stato spedito in prestito al Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato da Football Insider, inoltre, alcune fonti vicine ai Citizens avrebbero confermato come l’avventura del portoghese con gli Sky Blue fosse arrivata alla sua fine. Il Bayern Monaco, però, non sembra intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto. Su Cancelo c’è l’interesse di Real Madrid e Barcellona ma all’Etihad, per il momento, non è arrivata nessuna offerta.