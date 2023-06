Benzema e non solo: perchè il calcio arabo può permettersi i campioni

By

L’Arabia potrebbe cambiare, per sempre, la geografia del mondo del Calcio. Benzema è solo l’ultimo dei “big” ad aver accettato una proposta asiatica. Altri colleghi del bomber francese, però, potrebbero aggregarsi a lui.

La notizia era già nell’aria e da qualche giorno è diventata ufficiale. Karim Benzema ha lasciato il Real Madrid.

L’attaccante francese ha salutato il club spagnolo dopo una militanza di oltre 14. Tra il 2009 ed il 2023, l’ex Lione ha totalizzato con i “blancos” oltre 647 presenze. Un bottino che lo ha reso il quinto calciatore della storia del club madrileno per numero di volte in cui ha indossato la maglia merengue.

I suoi 353 gol sono valsi al Real ben 25 titoli. Un bottino “storico” che conta 5 Champions League, 5 Mondiali per Club, 4 Supercoppe Europee, 4 campionati spagnoli, 3 Coppe del re e 4 Supercoppe di Spagna. Per Benzema, ora, comincerà una nuova avventura all’Al-Ittihād in Arabia Saudita.

Benzema, Ingaggio da sogno e la sfida con il rivale-amico Cristiano Ronaldo

Karim Benzema ha firmato un contratto di due anni con i neo campioni del campionato saudita e percepirà un ingaggio faraonico. Infatti, si parla di 100 milioni a stagione per un totale, quindi, di oltre 200 milioni.

“Sono mussulmano e ho deciso di trasferirmi qui per cominciare una nuova vita – ha dichiarato l’ex numero 9 del Real ai microfoni del canale ufficiale dell’Al-Ittihad – qui sono più vicino alla Mecca e anche la mia famiglia è contenta di questa scelta”. Parole al miele di Benzema che a partire dalla prossima stagione sarà rivale di un suo vecchio compagno di squadra al Real Madrid.

Infatti, l’Al-Itthihad è competitor dell’Al-Nassr, club in cui dallo scorso gennaio milita Cristiano Ronaldo. Anche nella prossima stagione, quindi, le due squadre si daranno “battaglia” sul campo come è avvenuto in questa annata sportiva in cui la meglio l’ha avuta l’Al-Ittihad che ha vinto la Saudi Pro League con un vantaggio di cinque punti proprio sull’Al-Nassr.

Benzema, la Saudi Pro League pronta ad accogliere altre stelle: ecco perchè

Un campionato, quindi, che potrebbe diventare molto interessante. Il livello della Suadi Pro League, però, potrebbe crescere ancora di più, dal punto di vista della qualità. infatti, oltre a Benzema potrebbero approdare altre stelle.

Cristiano Ronaldo e Karim Benzema saranno rivali nella prossima stagione della Saudi Pro League. calcionow.it- ©LapresseIl motivo per cui il calcio saudita stia attirando diverse star è spiegato dal New York Times. Al-Nasr, Al-Itthad, Al-Hilal e Al-Ahli hanno ceduto il 75% delle proprie quote al fondo PIF che, tra gli altri, gestisce anche il Newcastle.

Questa mossa consente a questi club di poter ottenere e schierare 3 grandi campioni provenienti dal calcio europeo. Gli altri club della lega, che vanta 16 squadra, invece, si divideranno altri 8 giocatori europei che saranno messi a disposizione dalla stessa lega che si occuperà di trovare gli accordi economici. Un sistema economico che sembra un ibrido tra quello in essere in Europa e quello applicato in MLS. Ecco i segreti della Saudi Pro League.