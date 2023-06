Calciomercato, esonero e nuovo allenatore: la dirigenza ha deciso

By

Dopo la brutta e deludente stagione, la dirigenza si è immediatamente seduta al tavolo per tirare le somme e discutere l’operato non solo della squadra ma anche, e forse soprattutto, dell’allenatore. Quest’ultimo, infatti, è stato ritenuto non solo dalla proprietà ma anche dai tifosi il principale responsabile del fallimento stagionale sportivo della club, nonostante su di lui fossero state riversate discrete speranze.

Si credeva che con lui ala guida la squadra potesse salvarsi, ma alla fine il tecnico nulla ha fatto se non accompagnare la formazione verso il suo “crudele” destino. Questo gli costerà inevitabilmente il posto, visto che la dirigenza è pronta ad optare per il suo esonero dopo aver individuato un nuovo allenatore su quale puntare nella prossima stagione.

Calciomercato, esonero e nuovo allenatore: nuova rivoluzione in atto

Il calciomercato degli allenatori è pronto quest’estate a prendersi la scena tanto quanto quello dei giocatori. Sono infatti tanti i tecnici senza squadra alla ricerca di una nuova e stimolante avventura in carriera, a patto però che ci siano le condizioni giuste per poter lavorare. Ovviamente l’attenzione va dedicata non solo ai tecnici svincolati ma anche a quelli che potrebbero essere esonerati e lasciare dunque un vuoto sulla loro rispettiva panchina, innescando così un’interessante reazione a catena.

Scenario, questo, che presto potrebbe verificarsi in Italia, visto che dopo i deludenti risultati di questa stagione, la società avrebbe intenzione di rivoluzionare un pò tutta l’area tecnica, a partire proprio dall’allenatore, per ripartire da zero e riconquistare la categoria, appena salutata. Stando alle ultime notizie, infatti, il neo-retrocesso club di Serie B è pronto a procedere all’esonero del suo allenatore per puntare su un profilo giovane ed interessante che tanto ha fatto bene alla guida delle formazioni Primavera.

Secondo dunque a quanto riferito da Il Secolo XIX, nelle prossime settimane lo Spezia si separerà da Leonardo Semplici dopo la retrocessione per intraprendere un nuovo corso sportivo. L’idea del club ligure è quello di andare a sostituire l’ex SPAL con Alberto Aquilani, allenatore della Primavera della Fiorentina.

Lo Spezia vuole Aquilano: l’ha scelto la dirigenza

Alberto Aquilani sembra essere il nome sul quale lo Spezia ha intenzione di puntare per ripartire nella prossima stagione. L’obiettivo del club ligure sarà sicuramente quello di riconquistare la Serie A, ed il direttore sportivo Macia è sicuro che con le conoscenze dell’ex centrocampista questo possa essere raggiunto.

Per questo motivo, stando alle ultime notizie, lo Spezia nelle prossime settimane, una volta esonerato Semplici, avvierà i contatti con Aquilani per valutare la fattibilità dell’operazione, per poi passare a trattare con la Fiorentina.

Aquilani, non solo Spezia: lo vuole un altro club di Serie A

Lo Spezia non è l’unico club che in questi giorni ha mostrato interesse nei confronti di Alberto Aquilani. Il Secolo XIX ha infatti riportato che anche il Pisa starebbe valutando il profilo dell’allenatore della Fiorentina Primavera, indicato come il profilo ideale col quale sostituire mister D’Angelo.