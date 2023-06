Inter Miami, li convince Messi: due compagni in MLS, offerta monstre

A convincere due dei suoi compagni e amici, dentro e fuori dal campo, è Lionel Messi.

Il colpo di calciomercato può essere doppio in Major League Soccer perché, dopo l’approdo del sette volte Pallone d’Oro, all’Inter Miami sono pronti a farlo felice con un calciomercato da cifre monstre.

All’Inter Miami di David Beckham, infatti, potrebbero arrivare altri rinforzi per formare un undici titolare con le stelle del calcio, sotto indicazione della pulce argentina. Lionel Messi ha già individuato i colpi da far piazzare a Beckham, pronto a convincere con un’importante proposta economica, i calciatori in questione.

Calciomercato, all’Inter Miami con Messi: li convince lui

Sarà la stella della Major League Soccer, cercando il ribaltone in classifica dell’Inter Miami che si trova ultimo in classifica in questo momento.

Un ribaltone che però non dipenderà solo da lui, ma dal ricco mercato che porterà avanti David Beckham per il club che vide, fino a non molto tempo fa, protagonista un altro argentino, che ha fatto comunque la storia recente del club di Miami, Gonzalo Higuain.

Da una stella madrilena, alle stelle del Barcellona perché Lionel Messi potrebbe non essere il solo a sbarcare in MLS, di quell’undici titolare che segnò per sempre la storia in Spagna, del club catalano. A David Beckham, infatti, avrebbe indicato già i nomi di Sergio Busquets e Jordi Alba, per il calciomercato che sarà dell’Inter Miami.

Mercato Inter Miami, fanno felice Messi: la notizia sul mercato in MLS

Secondo quanto riferito dal collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, Lionel Messi potrebbe portare altri talenti in Major League Soccer, con i quali condividere l’esperienza all’Inter Miami.

Come riferito in serata, Busquets e Jordi Alba – a costo zero – potrebbero essere gli altri colpi per il club di Miami che cerca il riscatto dopo una prima parte di stagione non all’altezza delle aspettative. Un ribaltone con obiettivo play-off, per giocarsi poi una chance per il primato non solo della Conference, ma anche della Major League Soccer, per intera.

Ultime su Messi all’Inter Miami: diverse proposte ed effetto domino

L’arrivo in Major League Soccer di Lionel Messi, che giocherà presto all’Inter Miami, creerà un vero e proprio effetto domino. Perché diversi giocatori vorranno ora condividere il campionato con una stella di tale calibro, così come sta succedendo in Arabia Saudita, dove il calcio sembra essere cambiato da quando Cristiano Ronaldo è sbarcato all’Al-Nassr. Pertanto, non è da escludere l’approdo all’Inter Miami di Busquets e Jordi Alba attraverso un’offerta monstre, oltre che gli altri talenti come N’Golo Kantè e molte stelle del calcio europeo che vanno a caccia di nuove esperienze. Nel tridente con Messi infatti, all’Inter Miami, potrebbe vedersi Angel Di Maria.