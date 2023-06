È uno “sbagliafinali”, ma Inzaghi lo vuole: che idea di Marotta per Lukaku

Si decide il futuro di Lukaku all’Inter nonostante gli errori con il Manchester City: Inzaghi vuole la conferma, il piano di Marotta.

Una finale, quella di Champions League, molto più aperta e incerta di quanto alla vigilia sarebbe stato lecito supporre. L’Inter è riuscita a giocare alla pari con il Manchester City strafavorito e anzi, al termine della gara di Istanbul, porta con sé davvero molti rimpianti per le occasioni sprecate. Almeno quattro palle gol clamorose nel secondo tempo, ma gli attaccanti hanno tradito Simone Inzaghi, incluso Romelu Lukaku.

Il belga, entrato a inizio secondo tempo al posto di Dzeko, è stato sfortunato protagonista di due occasionissime che avrebbero potuto significare il pareggio e dunque allungare la sfida ai supplementari. Prima, si è trovato, in maniera un po’ goffa anche se praticamente incolpevole, sulla traiettoria del colpo di testa di Dimarco a botta sicura, dopo la prima respinta della traversa.

Poi, praticamente al novantesimo, è arrivato puntuale all’appuntamento sulla sponda aerea di Gosens, ma, in area piccola, non è riuscito ad angolare di testa, colpendo Ederson a centro porta. Soprattutto in questo caso, errore grave. Ma che è già stato ‘perdonato’ dall’ambiente e in particolare da Simone Inzaghi.

L’allenatore ha voluto il suo ritorno a Milano la scorsa estate e intende continuare a puntare su di lui. Anche perché, nel finale di stagione, finalmente al top dal punto di vista fisico Lukaku ha messo insieme numeri importanti. E sebbene praticamente per metà anno sia stato a mezzo servizio, ha concluso la stagione con 14 reti totali. Poter contare su di lui in piena efficienza il prossimo anno dall’inizio sarebbe fondamentale, per riprovarci in Europa e per puntare allo scudetto della seconda stella.

Lukaku-Inter, si può proseguire insieme: Marotta ha le idee chiare, ecco come

Naturalmente, ora bisognerà fare in modo di riuscire a confermarlo, dato che il suo futuro è ancora in bilico. Occorrerà trovare un nuovo accordo con il Chelsea per un nuovo prestito. Ma da questo punto di vista Marotta si è già portato avanti con il lavoro, con una mossa molto furba.

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, Marotta ha già annunciato il ritorno di Lukaku al Chelsea dal 1 luglio. Salvo poi far trapelare l’intenzione di ridiscutere con i ‘Blues’ un nuovo prestito. La volontà di Lukaku è chiara, Pochettino lo stima ma dovrà lasciarlo andare. Dunque, potrebbe essere possibile ottenere uno ‘sconto’ rispetto alle cifre pattuite quest’anno per il prestito: 8 milioni più 5 di bonus. Con Lukaku stesso che potrebbe far risparmiare ancora qualcosa al club, tagliandosi parzialmente l’ingaggio.