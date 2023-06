Inter: incontro con il Chelsea, arrivano due top-player – SKY

Nuovi aggiornamenti di calciomercato Inter con i neroazzurri che hanno aperto la trattativa con il Chelsea per l’arrivo di due big.

E’ atteso questo pomeriggio l’atteso vertice di mercato, tra Inzaghi e Marotta, per fare il punto della situazione riguardo il futuro dell’Inter. Intanto, Ausilio sta lavorando alla trattativa coni l Chelsea per l’arrivo in neroazzurro di due top player: ecco tutti i dettagli relativi a questo affare di calciomercato.

Archiviata la delusione di Istanbul, adesso l’Inter pensa al futuro e alla prossima sessione di calciomercato. Marotta è pronto a rinforzare la squadra di Simone Inzaghi che, intanto, tratta anche il rinnovo con l’Inter fino al 2025. Intanto, arrivano dei nuovi aggiornamenti in merito al doppio asse di mercato tra Inter e Chelsea con l’arrivo in neroazzurro di due elementi.

Ultime notizie calciomercato Inter: svolta inglese per Marotta, doppio colpo dal Chelsea

E’ il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio a fare il punto della situazione riguardo il futuro calciomercato dell’Inter. Per oggi è previsto un vertice tra Simone Inzaghi e Beppe Marotta. I due programmeranno la prossima sessione con il dirigente pronto a rinnovare il contratto dell’allenatore fino al 2025. Allo stesso tempo, Marotta garantirà ad Inzaghi dei nuovi acquisti che andranno a rinforzare la rosa nell’ottica di crescita della squadra.

Oltre al mercato in entrata si muoverà qualcosa anche in uscita. Giocatori come Brozovic e Onana, per esempio, possono partire in caso di offerte soddisfacenti. Parallelamente, prosegue la trattativa di mercato con il Chelsea con l’Inter ponta a chiudere un doppio colpo dai Blues.

L’idea di Marotta è quella di trovare un accordo per il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku. Insieme all’attaccante belga, potrebbe arrivare all’Inter Koulibaly che nell’idea della società andrebbe a sostituire Skrniar, che dal prossimo primo luglio sarà un giocatore del Psg.

Koulibaly e Lukaku all’Inter, ultime notizie di calciomercato

Ci sarà un nuovo vertice di mercato tra il Chelsea e l’Inter per discutere di Romelu Lukaku e Kalidou Koulibaly. A fine settimana potrebbe arrivare il tanto atteso incontro per fare il punto della situazione riguardo i due obiettivi di mercato del club neroazzurro con Marotta pronto a rinnovare il prestito dell’attaccante belga e a riportare in Serie A il difensore senegalese che potrebbe prendere il posto di Skrniar. Una doppia operazione avallata anche da Simone Inzaghi che oltre allo slovacco si appresta a salutare anche Edin Dzeko, che ha il contratto in scadenza e non ha ancora rinnovato con i neroazzurri. L’attaccante bosniaco ha ricevuto una mega proposta da parte del Fenerbahce che ha scelto lui per rinforzare il reparto avanzato.