Juventus, Allegri fa il mercato: pronto un altro ritorno!

La Juventus è pronta ad accelerare per un grande ritorno in quel di Torino: decisivo Allegri, lo vuole subito.

La Juventus, archiviata un’annata fatta di più ombre che luci, è pronta a gettarsi nei mesi più caldi della stagione. Ed è proprio guardando all’immediato futuro che la ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di darsi da fare.

La sessione estiva di calciomercato riaprirà ufficialmente il 1 luglio 2023 e da Torino sono pronti a mettere segno diversi movimenti: molti dei quali tra le uscite. Ad orchestrare il tutto sarà Massimiliano Allegri che, salvo colpi di scena, rimarrà almeno un altro anno alla guida della Juventus.

Il tecnico livornese, nonostante risultati abbastanza deludenti, è pronto a rilanciare il progetto bianconero. Le cessioni, come anticipato, saranno numerose. In difesa occhio a Gleison Bremer che piace a tanti top club europei e davanti ad una proposta importante, potrebbe pure partire.

Alex Sandro, nonostante il rinnovo annuale giunto grazie all’opzione automatica presente nel contratto, alla fine potrebbe comunque dire subito addio alla Juventus. Se Bonucci è certo di dire addio nell’estate 2024, l’annuncio c’è stato mesi fa, per Cuadrado è ancora tutto da definire.

In attacco sembra sempre più in bilico Dusan Vlahovic, che proprio col ‘Conte Max’ non ha mai raggiunto un feeling adeguato. E le prestazioni dell’ex Fiorentina, in cambio, hanno deluso in lungo e in largo. Ma lo zampino, l’allenatore toscano, lo vorrebbe mettere a centrocampo.

Colpaccio e ritorno: Allegri si riprende il centrocampista

Allegri ha già incassato la partenza di Leandro Paredes che, dopo il prestito, ha fatto ritorno al PSG. Dovrà, infine, fare i conti con l’addio a zero del suo pupillo. Quell’Adrien Rabiot che spesso e volentieri ha guidato la mediana – con 11 gol all’attivo – e adesso è orientato a firmare a zero per una delle grandi squadre interessate a lui.

Proprio per colmare un vuoto così profondo a centrocampo, Allegri punterebbe al clamoroso ritorno di un ex juventino. Per quanto riguarda le entrate, proprio a centrocampo andrà fatto un lavoro certosino. Ed il nome che piace ad Allegri, che già lo ha allenato alla Juventus, è quello di Emre Can. Il tedesco, sotto contratto con il Borussia Dortmund fino al 2024, potrebbe liberarsi per una cifra non troppo elevata. Alla Juve tra il 2018 e il 2020, il classe ’94 è stato uno dei migliori quest’anno a Dortmund.

38 presenze, 3 gol ed 1 assist vincente: una pedina che verrebbe considerata un preziosissimo jolly tanto a centrocampo quando in difesa. Il ‘Conte Max’, dunque, rimarrà alla finestra in attesa di novità sul fronte centrocampo. Ed Emre Can, a tre anni dalla sua cessione in Bundesliga, potrebbe davvero fare ritorno a Torino per vestire ancora una volta la casacca bianconera.