City, bomba Guardiola: il tecnico lascia ed ha già un nuovo club

Pep Guardiola non rinnoverà il suo contratto con il Manchester City. Ad annunciarlo è il quotidiano inglese The Guardian. Una notizia sorprendente che spiazza anche gli stessi tifosi con la società che adesso dovrà trovare un nuovo allenatore.

Il contratto dello spagnolo con il Manchester City è in scadenza il prossimo 30 giugno 2025. Ad oggi, secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’Inghilterra, Guardiola non intende prolungare e avrebbe già manifestato a chi di dovere la sua intenzione di lasciare il club inglese alla scadenza del rapporto lavorativo.

Nonostante abbia raggiunto uno storico triplete con il Manchester City, Guardiola ritiene di aver completato il suo percorso con la società inglese. Durante il suo periodo alla guida della squadra, ha vinto cinque titoli di Premier League, due FA Cup, quattro League Cup e due Community Shield, oltre alla recente vittoria in Champions League contro l’Inter.

Guardiola è arrivato al Manchester City nel 2016 con l’obiettivo di migliorare il club e renderlo uno dei migliori al mondo. Il percorso di crescita è vicino alla conclusione con l’addio che potrebbe arrivare già a giugno 2025.

Le ipotesi sono varie, ad oggi però non ci sono certezze riguardo la decisione di Pep che continuerà ad essere l’allenatore del Manchester City fino al 2025. Non sono previsti addii in questa sessione di mercato.

Alla fine della sua esperienza in Inghilterra, potrebbe prendere in considerazione anche l’idea di un anno sabbatico. Sullo sfondo anche la panchina di una Nazionale, s’è discusso tanto del Brasile o della Spagna (per esempio). Senza dimenticare l’Italia e la Francia: nel curriculum di Guardiola, infatti, manca l’esperienza in questi due principali campionati europei.

Secondo il ‘The Guardian‘, la recente conquista della Champions League ha aperto nuovi scenari riguardo il futuro al Manchester City di Pep Guardiola. L’allenatore ha deciso di non rinnovare il suo contratto, che era stato prolungato lo scorso novembre con la scadenza fissata nel 2025. Dopo quella data, dunque, Guardiola dovrà trovare una nuova sistemazione.