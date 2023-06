Monza, l’eredità di Berlusconi: svelato il nuovo proprietario

Con la morte di Silvio Berlusconi il Monza passerà nelle mani della famiglia che è pronta a cedere il club brianzolo. C’è l’annuncio riguardo il nuovo proprietario.

L’ultima grande impresa, nel mondo del calcio, di Silvio Berlusconi è stata quella di aver portare per la prima volta nella sua storia il Monza in Serie A. Una piccola pagina di storia anche la salvezza, ottenuta in questa stagione. Con la morte del Cavaliere il club sarà ceduto. A rivelare tutti i dettagli su questa operazione è l’edizione odierna del Corriere dello Sport che svela il nuovo proprietario del Monza.

Lasciare il Monza in buone mani. E’ stata questa l’ultima grande mossa di Silvio Berlusconi. Nei mesi scorsi, infatti, il gruppo Fininvest aveva avviato una trattativa per la cessione del club. Adesso, dopo la morte del fondatore di Mediaset, la società brianzola è pronta a concludere l’operazione e a cedere la società ad un nuovo magnate che ha in mente grandi progetti per il Monza.

Ultime notizie Monza, svola societaria dopo la morte di Berlusconi: ecco chi prenderà il club

Cambia il futuro del Monza. Dopo la morte di Silvio Berlusconi, sicuramente non sarà lo stesso neanche per Adriano Galliani. Ieri mattina, dopo l’annuncio della famiglia, c’era smarrimento anche tra la squadra e l’allenatore Palladino che ha ricordato il suo patron con commozione.

La società brianzola è rinata da quando è arrivato Berlusconi che ha preso il club nel 2018, in Serie C, e l’ha portata all’undicesimo posto in classifica in Serie A, nell’ultima stagione appena conclusa. Una cavalcata incredibile, una pagina di storia per il Monza che adesso cambierà proprietà con l’ingresso di un nuovo gruppo.

Va avanti da mesi, infatti, la trattativa per la cessione del club con la Fininvest pronta a chiudere la trattativa e a vendere il Monza al magnate greco Evangelos Marinakis. Addirittura, come riferito dal Corriere dello Sport, la trattativa s’era già conclusa nei giorni prima della morte di Berlusconi.

Chi è Evangelos Marinakis, il nuovo presidente del Monza

Secondo le ultime indiscrezioni, s’è conclusa nei giorni prima della morte di Berlusconi la trattativa per la cessione del Monza a Evangelos Marinakis. Il magnate greco, grandissimo appassionato di calcio, è già presidente dell’Olympiacos in Grecia e del Nottingham Forest in Inghilterra. 55 anni, è uno degli imprenditori più importanti del Pireo ed è tra l’altro anche un politico di successo. In Grecia è considerato uno delle personalità più influenti. Armatore, possiede una delle più grandi flotte mercantili del mondo, oltre ad essere anche editore di radio e giornali. Adesso è pronto ad ereditare il Monza di Berlusconi, con Marinakis che ritroverà in società François Modesto, direttore dell’area tecnica del Monza ed ex Olympiacos.