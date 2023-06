Atalanta: Hojlund via per 70MLN, c’è l’offerta pazza

Sta entrando nel vivo il calciomercato delle squadre italiane, tra i club più attivi c’è l’Atalanta che è pronta a cedere Hojlund per 70 milioni di euro.

Il classe 2003 danese è pronto a lasciare l’Atalanta. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l’attaccante dei neroazzurri è finito nel mirino di una big che è pronta ad offrire 70 milioni di euro per il centravanti, considerato uno dei migliori in Europa. Hojlund, dopo appena un anno a Bergamo, è già pronto per il grande salto che potrà fare in questa sessione di calciomercato estiva 2023.

La conferma di Gasperini all’Atalanta ha aperto nuovi scenari riguardo il futuro del club bergamasco. Dopo aver ottenuto la qualificazione alla prossima Europa League, la società neroazzurra è a lavoro per la sessione estiva di calciomercato che regalerà, come sempre, delle grandi sorprese sia in entrata che in uscita. Intanto, c’è da segnalare l’offerta pazza per Hojlund che è pronto a lasciare l’Atalanta per una big.

Calciomercato Atalanta: stanno prendendo Hojlund, le ultime le ultime

La mossa a sorpresa del Manchester United è quella di comprare dall’Atalanta Hojlund. I Red Devils cercano un bomber per il futuro e Ten Hag è pronto a puntare tutto sul classe 2003 che è considerato uno dei migliori prospetti del calcio europeo. Gli inglesi hanno già mosso i primi passi per prendere il bomber e portare al Manchester United Hojlund nel prossimo calciomercato.

Come riportato da Sportitalia, Percassi non è entrato ancora in contatto con lo United per trattare la cessione del giocatore. A lavoro ci sono intermediari ed agenti. Una prima proposta potrebbe essere da 60 milioni più 10 di bonus. Se questa offerta dovesse arrivare, l’Atalanta sarebbe pronta a chiudere e a cedere il calciatore che in Italia era nel mirino di Milan e Juventus ma davanti a queste cifre, i due club italiani sono esclusi a prescindere.

Hojlund cambia agente, entra nel vivo l’affare Manchester United Ataanta per la cessione del bomber nel calciomercato estivo 2023

Il gioiello dell’Atalanta ha deciso di affidarsi alla storica agenzia Seg. I nuovi agenti, adesso, sono già entrati in contatto con le pretendenti interessate all’attaccante. Tra le società più attive c’è il Manchester United che vuole prendere Hojlund con Ten Hag pronto a rinforzare il reparto offensivo con l’ingaggio del classe 2003 che, nell’ultima stagione in Serie A, ha mostrato le sue qualità mettendo a segno ben 9 reti e 4 assist in 31 presenze.

Juve e Milan fuori dai giochi, Hojlund verso il Manchester United per 70 milioni

Spesa in Serie A, nel prossimo calciomercato, per il Manchester United che è pronto a prendere dal Napoli Kim e dall’Atalanta Hojlund. Un colpaccio complessivo da oltre 100 milioni di euro. Per il difensore coreano sarà pagata la clausola da 60 milioni mentre per il bomber danese sono pronti altri 60 milioni più 10 di bonus.