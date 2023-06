Calciomercato, addio Napoli: rimane in Serie A, firma subito

Il Napoli sarà sicuramente una delle protagoniste di questo calciomercato estivo, sia da un punto di vista della entrate ma anche, e forse soprattutto, da quello delle uscite, visto che sono tanti i giocatori della formazione azzurra che piacciono in giro per l’Europa.

Sono già diversi mesi che si parla di chi possa salutare il Napoli in questo calciomercato, ma tra un nome ed un altro oggi è arrivata la decisione definitiva sul futuro di uno dei neo campioni d’Italia. Il giocatore, infatti, saluterà gli azzurri nelle prossime settimane per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera, sempre in Serie A, visto che una rivale storica del Napoli è pronto ad ingaggiarlo.

Calciomercato Napoli, addio Napoli: è ufficiale, le ultime

Importanti novità arrivano in merito a questo calciomercato in uscita del Napoli. Stando queste, infatti, in giornata è stato definito il futuro di uno dei giocatori della formazione azzurra, che possiamo dunque confermare presto saluterà i suoi compagni in quel di Castelvolturno.

Arrivato fra lo scetticismo generale, l’azzurro ha mantenuto le basse aspettative che si avevano su di lui, anche perché nella sua esperienza al Napoli ha giocato poco non facendo impazzire con le sue prestazioni i tifosi partenopei. Si sa già da diverso tempo che l’intenzione di De Laurentiis è quella di rinforzare e completare la sua squadra in questo calciomercato, andando a puntellare alcuni reparti, cambiando alcuni interpreti, ed il giocatore in questione, dunque, rientra fra quelli che lasceranno Napoli in estate. Per lui, comunque, il futuro sembra essere ancora in Serie A, vista la stima che alcune società nutrono nei suoi confronti.

Stando dunque a quanto riportato dall’odierna edizione de Il Secolo XIX, nonostante le cifre del riscatto siano davvero bassissime -circa 2 milioni di euro-, il Napoli ha deciso di rispedire alla Sampdoria Bartosz Bereszynski, che in questi 6 mesi azzurri non ha mai realmente convito la piazza.

Napoli, Bereszynski torna alla Samp: già pronto il sostituto

L’esperienza di Bartosz Bereszynski al Napoli giunta già al capolinea, dopo neanche sei mesi. In un dialogo col suo entourage, infatti, la dirigenza partenopea ha comunicato che il terzino polacco non rientra nei piani tecnici del club, che il prossimo 30 di giugno non eserciterà l’opzione di riscatto dalla Sampdoria.

Beresznyski tornerà dunque in blucerchiato, ma chi lo sostituirà? Alessandro Zanoli, che compirà essenzialmente il percorso inverso rispetto a quello del polacco, visto che l’italiano in questi sei mesi è stato mandato in prestito dal Napoli proprio alla Sampdoria per crescere e migliorare sotto alcuni punti di vista.

Bereszynski via da Napoli: futuro ancora in Serie A

Bereszynski nelle prossime settimane saluterà il Napoli e tornerà alla Sampdoria, che a sua volta lascerà immediatamente a quanto pare. Il futuro del terzino in polacco, infatti, sembra essere ancora in Serie A, visto che la Fiorentina in questi giorni avrebbe iniziato a mostrare interesse nei suoi confronti per il ruolo di vice Dodò.