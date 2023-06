Calciomercato Napoli: il sostituto arriva dalla Serie A, addio eccellente

Il gran colpo di calciomercato in casa Napoli è una logica conseguenza all’addio di uno dei principali artefici dello Scudetto azzurro.

Dopo il titolo vinto dal Napoli in questa stagione, che si è laureato campione d’Italia, è addio al club. Niente ci può fare De Laurentiis di fronte a quelle che sono le alte ambizioni di un calciatore che, vedendo anche la squadra senza più un leader come Luciano Spalletti, sarebbe pronto con la valigia in mano per un futuro lontano dal club partenopeo.

E allora, Aurelio De Laurentiis, tenterà il colpo in grande per “dimenticare” uno dei suoi migliori calciatori. Proverà a rimpiazzarlo con il grande acquisto da piazzare in estate, dalla Serie A, che permetterebbe al club di trovare un altro innesto interessante che Giuntoli e Micheli seguono da tempo, a prescindere da quel che sarà ovviamente il domani del ds azzurro.

Calciomercato, colpo dalla Serie A dopo la cessione: la notizia

È uno dei principali quotidiani italiani a svelare, questa mattina, la notizia sul futuro del Napoli e quel che riguarda il calciomercato dei campioni d’Italia.

Perché ha mostrato più volte il club partenopeo di saper fronteggiare anche le questioni che riguardano le uscite dal club azzurro, senza pagarne poi le conseguenze. Un calciomercato che riprenderà ancora in estate, per il gran progetto del Napoli con o senza Spalletti, o addirittura Giuntoli.

Il Napoli va avanti per la propria strada sul mercato e, secondo quanto riportato in mattinata, l’addio di Kim Min-Jae è sempre più cosa concreta. Pertanto, il Napoli è pronto al grande colpo dalla Serie A, beffando pure le big del calcio italiano che avevano messo gli occhi sul giovane talento del Bologna: l’obiettivo di calciomercato del Napoli è Jhon Lucumì.

Mercato Napoli, è Lucumì il sostituto di Kim Min-Jae

Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, il sostituto di Kim Min-Jae per il futuro del Napoli in difesa è Jhon Lucumì. Arriverebbe dal Bologna il talento colombiano che, nella prossima stagione, potrebbe compiere il grande salto per giocare titolare nel club campione d’Italia. O comunque come alternativa ad Ostigard, vedendo nella difesa del Napoli un giovane come titolare, da affiancare all’ormai esperto Rrahmani.

A prescindere poi da quel che è il futuro di Thiago Motta, che resterebbe al Bologna non andando ad allenare il Napoli, gli azzurri prenderebbero così il difensore che ha tanto convinto in Serie A.

Ultime Napoli, Lucumì è il difensore perfetto per il Napoli: spiegato il perché

Il Napoli piazzerebbe un colpo importante con Jhon Lucumì, che vale circa 10-15 milioni di euro. Se con Kim, Luciano Spalletti ha lavorato per insegnargli il ruolo da centro-sinistro, malgrado il piede destro preferito del coreano, il classe ’98 è un mancino che permetterebbe così a Rrahmani di giocare a destra, col piede preferito del colombiano a disposizione nel suo ruolo naturale.