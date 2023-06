Stramaccioni torna in panchina: allenerà in Italia

Andrea Stramaccioni è pronto a tornare di nuovo in panchina in vista del futuro. Perché la scelta sembra essere stata presa e ci sarà un altro addio in Italia.

Calciomercato: Andrea Stramaccioni torna in panchina

Andrea Stramaccioni è pronto a tornare in panchina per allenare. Perché dopo un periodo di pausa passato in Italia quest’anno da commentatore a Dazn ora è pronto per una nuova avventura. Ci sono delle novità importanti che riguardano proprio il futuro del tecnico italiano che dopo aver iniziato con le giovanili di diverse squadre, tra cui anche Roma e Inter ha avuto l’occasione di allenare e fare bene con la prima squadra nerazzurra. Poi ci sono state Udinese, Panathinaikos, Sparta Praga e poi occasioni in continenti diversi con l’Esteghlal e l’Al Gharafa fino alla scorsa stagione.

Ora di nuovo in Italia può arrivare l’occasione con la chiamata per Andrea Stramaccioni. Il tecnico ha continuato a tenersi aggiornato in attesa di una grande chiamata importante che possa stimolarlo, il suo desiderio è sempre stato quello di puntare e lavorare con i giovani e proprio verso questo senso potrebbe arrivare la chiamata giusta adesso.

Si è venuta a creare un’occasione per Andrea Stramaccioni in Italia perché un allenatore è certo che andrà via tra qualche settimana in maniera ufficiale. E’ arrivata anche la notizia che confermerebbe tutto e ora dall’edizione odierna di Repubblica sono arrivati alcuni aggiornamenti riguardo quello che può accadere all’allenatore.

Italia U21: Andrea Stramaccioni tra i candidati

L’Italia U21 dirà addio dopo anni a Nicolato, che ha un contratto in scadenza dopo gli Europei U21 che si giocheranno in queste prossime settimane. Dall’estate la panchina sarà libera e per Andrea Stramaccioni può essere l’occasione giusta.

L’Italia U21 giocherà gli Europei U21 partendo dal girone con Francia, Norvegia e Svizzera. Poi ci sarà alla fine della competizione l’addio al ct Nicolato e pronta la scelta per il sostituto. Tra i candidati spunta anche Andrea Stramaccioni.

Allenatore Italia U21: i nomi in lista

Per sostituire Nicolato l’Italia U21 pensa a diversi nomi, come quello di Andrea Stramaccioni, di Cannavaro, del quotato Bollini (ad oggi nello staff di Mancini).

Le prossime settimane saranno decisive per la scelta definitiva dell’allenatore che verrà annunciato dopo gli Europei U21, adesso può arrivare realmente l’occasione per Andrea Stramaccioni.