Italia: addio Mancini, c’è solo un modo per farlo restare

L’Italia di Roberto Mancini è pronta a scendere in campo in Nations League con la semifinale contro lo Spagna, intanto, si parla tanto del suo futuro.

Continuano a circolare le voci sull’attuale ct della Nazionale azzurra per quanto riguarda un suo possibile addio e l’approdo in una nuova panchina per tornare ad allenare un club.

Adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano proprio questo aspetto, perché c’è la conferma di quanto può accadere in vista delle prossime settimane.

Italia: futuro Mancini, la decisione

Tantissime le voci di calciomercato che riguardano il futuro di Roberto Mancini. Perché il ct della Nazionale dell’Italia è stato prima osannato per la vittoria inaspettata degli ultimi Europei e poi criticato fortemente dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar (seconda edizione senza l’Italia). Un momento talmente difficile che ha fatto riflettere seriamente il ct per quanto riguarda un possibile addio con delle dimissioni dall’Italia, mai la Federazione ha pensato ad un suo esonero.

Le prossime settimane saranno quindi decisive per quanto riguarda quella che può essere la situazione futura dell’allenatore che potrebbe prendere lui stesso una decisione. Al momento è tutto chiaro, l’Italia continuerà con Mancini a meno che non arriveranno delle decisioni opposte da parte del ct che resta corteggiato da tempo per quanto riguarda le panchine del futuro. Perché molti club stanno cambiando e hanno messo anche lui nel mirino.

La scelta finale spetterà proprio a Mancini, nonostante abbia un lungo contratto fino al termine dei Mondiali 2026 con l’Italia. Il ct ha un piano ben preciso per continuare con la sua attuale rosa in vista dei prossimi anni e vorrebbe non essere intaccato.

Mancini Italia: il piano dei giovani

Guarda al futuro l’Italia di Mancini e il ct è pronto a restare soltanto in un caso, se dovesse avere il via libera totale per poter ringiovanire la Nazionale e lavorare con i migliori giovani in circolazione. E’ a loro che vuole dare spazio il commissario tecnico che vuole costruire qualcosa di importante.

Tra i tanti giovani in Italia ci sono Casadei, Francesco Pio Esposito, Baldanzi e Pafundi tra i migliori che Mancini vorrebbe aggregare alla formazione in vista del Mondiale 2026.

Calciomercato: PSG e Manchester City su Mancini

Tra le tante squadre interessate che sono arrivate ci sono quelle di Psg e Manchester City che sono arrivate chiare per Mancini in vista del futuro. In queste ultime settimane si è fatta viva anche una squadra dall’Arabia Saudita. Al momento però si va avanti con l’Italia per il commissario tecnico che spinge per puntare forte su i suoi giovani.