Nuovo allenatore Napoli, contratto inviato: la decisione di ADL

Svolta in arrivo per il Napoli che ha scelto il nuovo allenatore che dovrà raccogliere le redini di Luciano Spalletti. C’è la bozza del contratto, ecco cosa sta succedendo.

Il dado è tratto. Dopo settimane di rumors, incontri e trattative, alla fine Aurelio De Laurentiis ha sciolto le riserve. Il presidente del Napoli ha dato mandato ai suoi avvocati di redigere la prima bozza di contratto del nuovo allenatore che arriverà al posto di Luciano Spalletti. C’è l’annuncio che spiazza i tifosi, ecco chi ha scelto il patron azzurro.

“Ho una lista di quaranta allenatori”, così Aurelio De Laurentiis durante la presentazione del ritiro a Castel di Sangro. Il patron azzurro aveva annunciato novità entro il 27 giugno. Il fatidico giorno sta per arrivare. Oggi il presidente era a Milano, in compagnia di Claudio Lotito, per partecipare ai funerali di Silvio Berlusconi in Duomo. Probabile che dopo il rito abbia fatto il punto della situazione, con i suoi più stretti collaboratori, riguardo il futuro allenatore del Napoli e la bozza del primo contratto. La scelta è stata presa? Ecco l’annuncio da Roma che spiazza davvero tutti.

Ultime notizie nuovo allenatore Napoli: c’è un francese in pole, svelato il nome

Secondo quanto riportato dal giornalista di Rai Sport Ciro Venerato, Aurelio De Laurentiis ha già pronto il contratto del nuovo allenatore del Napoli. Nella giornata di oggi, infatti, dalla sede Filmauro di Roma è partita la prima bozza di contratto con il futuro tecnico azzurro, che dovrà raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti.

Non ci sono ancora certezze riguardo il nome. Il profilo di Paulo Sousa, in pole per molti fino a qualche giorno fa, è stato accantonato a causa della clausola rescissoria con la Salernitana. Adesso, c’è un altro allenatore che è vicino a firmare con il club campione d’Italia.

De Laurentiis è pronto a nominare come nuovo allenatore del Napoli Galtier. Sono queste le indiscrezioni che arrivano dalla Francia, anche se molti addetti ai lavori romani danno in pole Rudi Garcia.

Nuovo allenatore Napoli: Rudi Garcia e Galtier in lizza

Il prossimo tecnico del Napoli sarà francese. Ne è sicuro l’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato che ha svelato i dettagli riguardo il futuro allenatore degli azzurri. Nella giornata di oggi è stata preparata la prima bozza del contratto che il mister andrà a firmare.

L’allenatore del Napoli sarà straniero. E’ un duello aperto tra Galtier e Rudi Garcia: per molti addetti ai lavori è l’ex Roma in vantaggio sul tecnico del Psg, che non s’è ancora liberato dal club francese. Nelle prossime ore si attenderà la comunicazione ufficiale per mettere fine a questi rumors che sta tenendo sulle spine molti tifosi azzurri.