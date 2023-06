Inter: Barella rompe il patto, sta trattando con i bianconeri

Il calciomercato estivo può portare trasferimenti anche davvero importanti come quelli che riguardano i migliori giocatori di Serie A e tra questi spunta Barella dell’Inter.

Il club nerazzurro ha appena chiuso la stagione con la Finale di Champions League persa e ora ci sono delle novità che riguardano già il mercato, perché le grandi società si stanno muovendo per la nuova stagione.

Ora un periodo di pausa e vacanze per i giocatori, ma non per le società che per luglio, con l’inizio dei ritiri, dovranno provare a dare una rosa completa ai propri allenatori e questo riguarda anche quello che accadrà all’Inter che punta in alto.

Calciomercato Inter: Barella nel mirino delle big

Tra i migliori giocatori di stagione, anche quest’anno, c’è Nicolò Barella per l’Inter. Il calciatore italiano ha chiuso con 9 gol e 10 assist quest’anno giocando ben 52 partite stagionali tra tutte le competizioni, arrivando fino alla fine in tutto. Numeri e prestazioni di altissimo livello per un centrocampista che si conferma essere uno dei migliori al mondo e per questo motivo le top squadre d’Europa pensano a lui da poter acquistare per fare il salto di qualità. Tantissimi club sono stati accostati al suo nome in questi anni e ora potrebbe arrivare una nuova offerta ufficiale per portarlo in Premier League.

Perché il calciatore potrebbe essere tentato di andare a provare una nuova avventura dopo aver vinto più volte in questi anni con l’Inter ed arrivando fino alla finale di Champions League. Ma tra le tante offerte che possono arrivare c’è bisogno di capire anche quella che può essere la reazione della società e dello stesso giocatore. Inter e Barella hanno un patto che potrebbe essere infranto con il passare dei giorni, perché la sessione di mercato sarà veramente lunga.

Ora spunta fuori una società che può provare a convincere il giocatore a cambiare aria, perché arriverebbe l’offerta economica irrinunciabile per lui e un progetto ambizioso che può cambiargli la carriera. Tanti soldi pronti ad essere investiti su Barella con l’Inter che dovrà fare una scelta.

Inter: offerta per Barella dal Newcastle

Tra i tanti club interessati c’è il Newcastle che può farsi avanti in maniera concreta nei prossimi giorni con un’offerta per convincere l’Inter a lasciar partire Nicolò Barella.

Il club inglese è intenzionato a rinforzare la rosa sempre di più dopo aver chiuso tra le prime 4 di Premier League e aver raggiunto dopo anni di nuovo la Champions League. Per questo motivo ora il Newcastle punta su Barella.

Barella Newcastle: l’offerta all’Inter

Pronti circa 60 milioni di euro da parte del Newcastle per comprare Barella ma l’Inter non sembra disposta ad accettare. Il club italiano, come riportato dal Telegraph, alza l’asticella del prezzo per lasciarlo andare.