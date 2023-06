Jorginho torna in Serie A: giocherà anche la Champions

Dopo aver giocato fuori Italia per diversi anni è pronto a tornare in Serie A Jorginho che si è tolto davvero grandi soddisfazioni in questo periodo di Premier League.

Ha vinto tanto e giocato partite di grandissimo livello, per questo motivo ora è pronto a tornare in quella che è la sua casa per provare a chiudere in Italia la carriera.

Nuove notizie di mercato per quello che sarà il futuro del giocatore che sembra essersi convinto, insieme alla propria famiglia, di fare ritorno.

Calciomercato: Jorginho torna in Italia, addio all’Arsenal

Tutto pronto per quello che può essere il trasferimento nel campionato italiano del centrocampista italo brasiliano che per anni ha vestito la maglia di Hellas Verona e Napoli dove si è consacrato. Adesso però ci sarebbero delle nuove occasioni per lui in Italia e per questo motivo si torna a parlare di calciomercato e di Jorginho in vista della prossima estate. In questo periodo fuori, dove è andato via nel 2018 per firmare col Chelsea ha vinto una Champions League e poi anche l’Europeo con la Nazionale dell’Italia.

Le sue prestazioni in questi ultimi mesi sono un poco calate, nonostante il grande impatto da gennaio con l’Arsenal che lottava per la vittoria della Premier League, poi persa nelle ultime giornate di campionato dopo aver dominato quasi per tutto l’anno. Per questo motivo ora cerca una nuova avventura con Jorginho che può essere la vera grande occasione per il reparto di centrocampo per i top club italiani. A 31 anni vuole tornare in Italia anche per non perdere la Nazionale che sta ringiovanendo la rosa.

Ci sono due squadre ora che possono pensare di ingaggiare Jorginho e portarlo di nuovo in Serie A, entrambe gli darebbero l’occasione di giocare la Champions League. Tutto però ruota attorno a quello che sarà lo stipendio del giocatore.