Luis Enrique il nuovo allenatore: il presidente l’ha convinto

Colpo Luis Enrique per la panchina, arriva la notizia che tutti i tifosi aspettavano per il ruolo di nuovo allenatore. Sarebbe stata decisiva la scelta del presidente.

Ancora delle novità di calciomercato che riguardano il mondo degli allenatori e i tanti cambiamenti che sono stati fatti in queste prime settimane di sessione estiva in vista della nuova stagione.

Perché dopo alcune settimane di incertezza ora sembra essere arrivata la scelta definitiva che potrebbe dare anche il via ad un valzer di panchine che riguarderebbe da vicino anche il calcio italiano.

Calciomercato: scelgono il nuovo allenatore

Tante notizie che riguardano il mercato e le panchine degli allenatori che stanno cambiando in tutta Europa. Era atteso questo grande valzer di panchina in vista di quest’estate e della nuova stagione che già incombe. Perché sono tante le novità che possono far cambiare completamente strategie e progetti ai vari club che hanno già cambiato molto, ma ancora altri di grande livello possono pensare di cambiare. Ci sono notizie interessanti per molti club tra cui anche quelli di Serie A.

In Italia sono arrivate le conferme per Juve e Roma con Allegri e Mourinho che alla fine, nonostante le tante voci di mercato sono rimasti, mentre ha cambiato la squadra che ha vinto lo scudetto perché Luciano Spalletti ha salutato gli azzurri e ora starà fermo un anno con il Napoli che ancora non ha trovato il nuovo allenatore. Tanti i nomi accostati alla panchina degli azzurri, con molti di questi obiettivi che coincidono con quelli del Paris Saint Germain che a sua volta si sta liberando di Galtier (altro nome vicino al Napoli).

Ora bisognerà capire come andrà a finire per altri top allenatori come Nagelsmann e Luis Enrique che in questo momento si trovano senza una squadra e cercano una panchina giusta che possa dare motivazioni con un giusto progetto e anche una buona offerta economica.

Nuovo allenatore PSG: Luis Enrique se salta Nagelsmann

Ci sono delle nuove notizie che riguardano proprio la scelta del nuovo allenatore del Paris Saint-Germain che è in trattativa con Julian Nagelsmann ma non ha ancora l’accordo. Per questo si torna a pensare a Luis Enrique.

Anche il tecnico spagnolo è stato accostato ai parigini e ora tutto potrebbe cambiare. Continuano i problemi per Nagelsmann nel liberarsi dal contratto che lo lega ancora al Bayern Monaco dopo l’esonero e per questo il PSG potrebbe perdere la pazienza e andare su Luis Enrique come riportato da Tuttomercatoweb.com.

PSG: Luis Enrique pronto ad accettare

Luis Enrique è libero e accetterebbe di allenare il PSG subito per provare a riscattare la sua ultima brutta esperienza che c’è stata al Mondiale in Qatar con la Spagna.