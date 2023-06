Calciomercato Juventus, due colpi dal Real Madrid: c’è la svolta

By

Aggiornamenti di mercato sulla Juventus con Manna attivissimo in questa fase. Il neo ds dei bianconeri ha già incontrato Allegri, idee chiare per il futuro della Vecchia Signora.

Nei giorni scorsi a Milano è andato in scena l’incontro tra Allegri e la Juventus. I dirigenti hanno identificato i prossimi obiettivi di mercato. In attesa di Cristiano Giuntoli, che è ancora legato al Napoli, ad oggi a pianificare la sessione e a muovere i primi passi è l’ex responsabile dell’Under 23 Manna che ha già incontrato Chelsea e Real Madrid. In particolar modo, dalla Spagna potrebbero arrivare due giocatori: ecco tutti i dettagli riguardo questo doppio colpo di mercato.

La Juventus è in contatto con il Real Madrid. Nel mirino dei bianconeri ci sono due giocatori dei Galacticos. Il calciomercato della Vecchia Signora sta entrando nel vivo con la dirigenza che è pronta a mettere a segno i primi colpi per la prossima stagione. Nel mirino ci sono due profili che, in questo momento, sono fuori dal progetto tecnico dei Blancos. E’ il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio a fare il punto della situazione riguardo questo doppio colpo.

Ultime notizie calciomercato Juventus: 2 acquisti dal Real Madrid

Secondo le ultime notizie di mercato, nel mirino della Juventus ci sono Odriozola e Lucas Vazquez. Entrambi sarebbero due obiettivi concreti del club bianconero che ha già avuto dei colloqui con il Real Madrid. L’ex Fiorentina, nell’idea della società, andrebbe a sostituire Juan Cuadrado che non rinnoverà con la Juventus. L’esterno offensivo, invece, può essere l’uomo d’esperienza per l’attacco della Vecchia Signora.

Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2024 e sono fuori dal progetto tecnico del Real Madrid con Ancelotti pronto a cedere sia Odriozola che Lucas Vazquez. In questa stagione il terzino destro è sceso in campo solo 25 volte, l’esterno offensivo ha totalizzato 28 presenze con 4 gol.

Numeri al di sotto delle aspettative che apre nuovi scenari riguardo il futuro dei due spagnoli che sono pronti a sbarcare a Torino: la Juventus è pronta a fare un tentativo per prendere a prezzo di saldo dal Real Madrid sia Odriozola che Lucas Vazquez.

Odriozola e Lucas Vazquez alla Juventus, le ultime di calciomercato

Florentino Perez è pronto ad agevolare l’uscita dei due giocatori che non rientrano più nei piani del Real Madrid. Odriozola e Lucas Vazquez sono due obiettivi di mercato della Juventus. La dirigenza s’è già messa a lavoro per trovare un’intesa con i Blancos. Entrambi possono arrivare in bianconero per 15 milioni di euro. Un prezzo di saldo dovuto anche alla scadenza nel 2024 del contratto di entrambi i giocatori.