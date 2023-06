UFFICIALE – Ha firmato: il primo acquisto sarà Zaniolo

Pronto a decollare il calciomercato in vista della prossima stagione. Ci sono delle notizie che arrivano riguardo quello che sarà il futuro di Zaniolo.

Il calciatore è pronto ad una nuova avventura e a fare ritorno nel campionato che conta. Perché l’intenzione è proprio quella di lasciare la Turchia.

E’ servito tanto, soprattutto dal punto di vista mentale, al giocatore, questa breve parentesi turca dove è stata anche vincente e vissuta da protagonista.

Calciomercato: Zaniolo il primo acquisto, arriva l’ufficialità

Ci sono novità importanti che riguardano quello che sarà il futuro proprio dell’ex calciatore della Roma, perché in queste ultime ore è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della società che ha svelato quella che è la mossa principale del mercato. Il club ha chiuso il colpo che è pronto a gestire tutto il mercato che sarà in vista della prossima stagione e del futuro. Ci sono delle nuove notizie che ora riguardano quella che sarà la mossa principale per Zaniolo.

Il calciatore è pronto a lasciare la Turchia dopo aver vinto il campionato con il Galatasaray e da protagonista. Sono stati 5 i gol in 10 partite giocate e per questo grande impatto avuto sul campionato e la squadra che la società vorrebbe tenerlo a tutti i costi, c’è solo un modo per portarlo via ed è tramite la clausola rescissoria di 35 milioni di euro. Per meno non lo venderà la società e per questo motivo ci son ora delle nuove notizie in merito.

Il Galatasaray ora può avere paura per quanto accaduto nelle ultime ore, perché la società inglese ha emesso un comunicato ufficiale e il primo obiettivo ora è proprio il calciatore italiano Nicolò Zaniolo. Le prossime ore saranno decisive per capire cosa potrà accadere per il trasferimento del giocatore pronto ad una nuova avventura.

Aston Villa: Monchi nuovo ds, punta su Zaniolo

Il Siviglia ha detto addio a Ramón Rodriguez Verdejo ‘Monchi‘ che da oggi è il nuovo direttore sportivo dell’Aston Villa. Il club inglese con Emery e Monchi punta in grande e subito in mente il nuovo ds ha intenzione di acquistare Zaniolo. Le prossime settimane saranno decisive per capire l’affondo finale e la volontà del giocatore.

Calciomercato: Zaniolo aspetta le offerte di Juve e Milan

L’intenzione di Zaniolo è quella di aspettare ancora un club più importante e magari in Italia. Perché Juventus e Milan possono comprare il giocatore nelle prossime settimane, ma prima dovranno fare dei movimenti in uscita e aspettare luglio per chiudere prima il bilancio di questa stagione. Successivamente si potrebbero creare delle occasioni per acquistare Zaniolo.