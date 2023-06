Calciomercato Juve: scambio per Mane, c’è l’ok del Bayern Monaco

Arrivano nuove indiscrezioni riguardo il calciomercato della Juventus: scambio con il Bayern Monaco per Mane, ecco cosa sta succedendo.

Ribaltone in casa Bayern. Dopo appena un anno dal suo arrivo in Baviera, l’attaccante Sadio Mané è pronto a salutare la Bundesliga. Il senegalese non è entrato nelle grazie dello spogliatoio e dello stesso tecnico Tuchel che ha deciso, insieme alla società, di mettere sul mercato il giocatore che può essere una vera e propria occasione per la Juventus. Ecco tutti i dettagli riguardo questo affare.

Dopo una prima stagione complicata, Sadio Mané non resterà al Bayern Monaco. Una decisione presa di comune accordo con la società, anche il giocatore ha manifestato la sua posizione ai bavaresi. Adesso bisognerà trovare solo un accordo riguardo la cessione del senegalese che è un obiettivo di mercato anche della Juventus. I bianconeri possono intavolare una trattativa con il Bayern Monaco per un clamoroso scambio.

Calciomercato Juventus: scambio con il Bayern Monaco, nell’affare c’è Mane

Il Bayern Monaco è a lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Ci sono degli obiettivi chiari della società con la nuova dirigenza che è a lavoro per accontentare le richieste del tecnico Tuchel che ha chiesto un paio di giocatori che militano in Serie A.

Nel mirino del Bayern Monaco non c’è solo Kim del Napoli, è vivo l’interesse anche per i due juventini Chiesa e Vlahovic. La trattativa con la Juventus può entrare nel vivo, considerati gli ottimi rapporti tra i due club, sul piatto anche atri giocatori come Manè che potrebbe essere una delle contropartite tecniche del Bayern Monaco per arrivare all’esterno italiano o al bomber serbo.

L’ingaggio di un bomber di razza è la priorità di Tuchel che è alla ricerca di un attaccante per il Bayern Monaco. Nella lista c’è anche Dusan Vlahovic della Juventus che potrebbe andare in Germania in cambio di Sadio Mané. Il senegalese è tra i giocatori in uscita e in cerca di una sistemazione in vista del prossimo calciomercato estivo 2023.

Mane via dal Bayern Monaco, Juventus in agguato: le ultime notizie

I media inglesi hanno rilanciato la possibilità di un suo ritorno in Premier League anche se ad oggi non ci sono reali interessi. Mane può essere una pedina del Bayern Monaco che può offrire il giocatore alla Juventus in cambio di Vlahovic o Chiesa. Sullo sfondo, infine, anche l’Arabia Saudita con Al-Hilal alla ricerca di un campione da aggiungere al proprio organico. Bisognerà attendere ancora un po’ di tempo prima della decisione definitiva del calciatore.