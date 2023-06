Calciomercato, Montella nuovo allenatore: primo colpo dalla Serie A

Nelle prossime ore Vincenzo Montella inizierà ufficialmente la sua nuova avventura in panchina dopo aver salutato nelle scorse settimane l’Adana Demispor. Il tecnico italiano, dopo il Milan, riavrà l’opportunità di guidare una grande squadra, occasione che questa volta non si lascerà sfuggire facilmente e che cercherà di sfruttare al massimo.

Per questo motivo Montella ha intenzione e pretende dalla sua nuova società un calciomercato all’altezza del nome della squadra, così da provare a raggiungere subito risultati importanti. L’italiano avrebbe di conseguenza chiesto alla sua dirigenza nomi importanti, ma il primo rinforzo per la sua formazione potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A, come confermato anche dalle ultime notizie.

Calciomercato, Montella pesca dalla Serie A: ecco chi vuole

Vincenzo Montella è pronto ad intraprendere una nuova avventura in carriera, sulla panchina di uno dei club più importanti e storici del continente europeo. Salutato l’Adana Demispor, esperienza che tutto sommato può essere valutata in maniera positiva, l’italiano continuerà ad allenare in Turchia, questa volta però in un top club.

Stando alle ultime notizie, infatti, nelle prossime ore Vincenzo Montella verrà -molto probabilmente e salvo sorprese- presentato come nuovo allenatore del Fenerbahce, che punta a tornare a vincere la SuperLig nella prossima stagione dopo 10 anni di digiuno. Per farlo c’è ovviamente bisogno di rinforzare la squadra per renderla più competitiva possibile, e Montella è deciso ad operare al braccetto della sua dirigenza nel prossimo calciomercato per farlo. Di conseguenza sono diversi i nomi che il tecnico italiano starebbe valutando in questi giorni, ma l’ex Milan sogna un giocatore in particolare per iniziare nel migliore dei modi questo nuovo corso in Turchia, ed il profilo in questione arriva direttamente dalla Serie A.

Stando infatti a quanto riportato nell’odierna edizione di Sport Mediaset, è Riccardo Orsolini del Bologna l’uomo mercato del nuovo Fenerbahce di Vincenzo Montella. L’italiano vuole fortemente l’esterno rossoblu al punto che il club turco avrebbe anche già presentato un’offerta al presidente Saputo.

Prima offerta del Fenerbahce per Orsolini: no del Bologna, le richieste

Il Fenerbahce ha intenzione di fare sul serio per Riccardo Orsolini. Stando infatti a quanto riportato da Sportmediaset, il club di Istanbul avrebbe addirittura presentato una prima offerta da 10 milioni di euro al Bologna per il giocatore, prontamente rifiutata perché ritenuta non soddisfacente.

Montella però vuole fortemente Orsolini, ed un primo no non fermerà il Fenerbahce, che nelle prossime ore proverà un nuovo assalto. C’è però da alzare l’offerta, visto che il Bologna parte da una valutazione dell’italiano di almeno 15 milioni di euro.

Non solo Orsolini: doppio colpo dalla Serie A per il Fenerbahce

A quanto pare il Fenerbahce avrà tanto di Serie A nella prossima stagione, visto che la squadra di Vincenzo Montella è pronta ad accoglierei in Turchia altri due giocatori provenienti dal campionato italiano, oltre a Riccardo Orsolini.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club di Istanbul potrebbe presto definire gli ingaggi -a parametro zero– di Juan Cuadrado ed Edin Dzeko, operazioni che sembrerebbero essere giunte davvero alle battute finali.