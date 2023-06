Calciomercato, Morata ha detto si: torna in Serie A

Le stagioni passano, così come le sessioni di calciomercato, eppure il nome di Alvaro Morata è sempre uno dei più chiacchierati. Anche quest’estate l’attaccante spagnolo si sta prendendo prepotentemente la scena, anche perché deciso a lasciare una volta e per tutte l’Atletico Madrid.

In ordine a questo tantissime squadre si sono rivolte a lui ed al suo entourage in queste settimane, ma Morata ha sempre dato la priorità alle offerte provenienti dalla Serie A. Anche se poche lo spagnolo ne ha ricevute alcune, accettando alla fine quella che più lo ha convinto sotto alcuni aspetti, tecnici e di progetto soprattutto. A seguito di questo, dunque, potremo dire che Alvaro Morata è ed un passo dal tornare in Serie A in questo calciomercato.

Calciomercato, Morata torna a giocare in Serie A: ha detto si

I prossimi saranno giorni cruciali per conoscere il futuro di Alvaro Morata in questo calciomercato. Salvo sorprese e ripensamenti dell’ultimo minuto l’attaccante spagnolo dovrebbe -nuovamente- lasciare l’Atletico Madrid in estate, ma questa vota a titolo definitivo, per intraprendere una nuova avventura in carriera.

Nonostante in maglia Colchoneros Morata non abbia registrato chissà che numeri importanti, sono tanti i club che in queste primissime settimane di calciomercato si sono interessate a lui. Il Cholo Simeone non vorrebbe privarsene, ma lo spagnolo ha già preso la sua decisione, e mantenere in squadra un giocatore scontento non giova a nessuna delle due parti in causa. Per questo motivo l’Atletico Madrid avrebbe aperto alla cessione di Morata, ma solo alle sue condizioni, facendo immediatamente mobilitare diversi club. Il futuro dello spagnolo potrebbe essere ovunque, ma stando alle ultime notizie sembrerebbe essere, invece, ancora una volta in Serie A.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, complice il forte interessamento dimostrato nelle scorse settimane, Morata avrebbe dato il suo definitivo si a trasferimento alla Roma in questo calciomercato, facendo passare il pallino del gioco nelle mani del club giallorosso che ora ha da che sedersi solo al tavolo con l’Atletico Madrid e trattare.

Calciomercato, Morata ha detto si alla Roma: le ultime

Nelle scorse ore la Roma ha incassato il si di Alvaro Morata, grazie anche all’importante lavoro sotto traccia fatto da Mourinho e Paulo Dybala. Non giocare la Champions League non sarebbe dunque un problema per lo spagnolo, che come spesso fatto nel corso della sua carriera ha messo ancora una volta avanti le esigenze della famiglia che gradirebbe il ritorno in Italia.

Due però sono gli ostacoli che potrebbero mettersi fra la Roma e Morata. Il primo è rappresentato dalla Juventus, pronta a rifarsi sotto per l’attaccate, il secondo è invece lo stipendio, anche se lo spagnolo sembrerebbe essere disposto a ridurselo come fatto anche due estati fa.

Morata-Roma: spunta la clausola rescissoria

La Roma potrebbe strappare all’Atletico Madrid Alvaro Morata senza ricorrere a nessuna trattativa. Nel contratto dell’attaccante spagnolo è infatti presente una clausola rescissoria da 10 milioni di euro che il club giallorosso potrebbe esercitare per chiudere in un batter d’occhio delle -eventuali- trattative.