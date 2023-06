Haaland, il club in cui non ha mai segnato ancora guadagna coi suoi gol

Erling Braut Haaland continua ad aiutare il Bryne, la squadra con la quale ha mosso i primi passi da bambino e nella quale non ha segnato neanche un gol.

Oggi è il centravanti più forte al mondo, fresco vincitore del Treble con il Manchester City (Campionato, FA Cup e Champions League) e capocannoniere della Premier League con 36 gol, 52 totali in 53 presenze stagionali. Erling Braut Haaland è un bomber implacabile, una macchina da gol con pochi eguali nella storia del calcio, un giocatore che ha distrutto record su record e continuerà a farlo per ancora molti anni.

Ma, per quanto sia difficile crederlo, c’è una squadra nella quale il giovane norvegese non è mai riuscito a segnare. Si tratta del Bryne, squadra del suo Paese nella quale il piccolo Erling ha cominciato a calcare i primi campi. Era il 2016, e il futuro numero 9 del City aveva soltanto 16 anni quando fu promosso in prima squadra dalle giovanili e debuttò nella Serie B norvegese.

16 presenze, quasi tutte da riserva, e 422 minuti giocati, senza mai gonfiare la rete, nonostante avesse già cambiato ruolo e giocasse già da centravanti dopo un periodo nel quale aveva provato a destreggiarsi prima a centrocampo e poi sull’esterno.

Haaland cuore d’oro: aiuta il suo primo club con la propria immagine

Nonostante la sua permanenza nella prima squadra del Byrne sia durata soltanto un anno, dopo il quale si è accasato al Molde di Ole Gunnar Solskjær, il club è rimasto molto affezionato ad Haaland, e viceversa, tanto che il numero 9 del Manchester City continua ad aiutare il proprio ex club ogni volta che può.

In piena pandemia, il Bryne ha messo in vendita dei biglietti virtuali per rivedere online la partita di promozione del 1999 mettendo in palio, tra tutti i paganti, un kit autografato proprio da Erling. Situazione simile nel 2022, quando il club organizzò una pesca di Natale nella quale tra i premi vi erano un altro kit e un libro sempre autografati dal centravanti norvegese, così come in altre iniziative.

Haaland a sua volta dimostra riconoscenza e affetto verso il club, al quale ha donato la maglia del suo esordio in Nazionale e a cui consente di utilizzare il proprio nome e la propria immagine per progetti come la Haaland Akademy, un evento per le aziende della zona, che permettono al club di guadagnare anche solo grazie all’accostamento alla figura del centravanti.

Il Bryne ha guadagnato anche l’1.6% dal passaggio di Erling al Manchester City, a dimostrazione del grandissimo legame che ancora oggi lega il più grande bomber al mondo alle sue origini.