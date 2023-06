Intreccio Osimhen, cambia squadra ed agente: tutto deciso

Più passano i giorni e più si infittisce la questione relativa al futuro di Victor Osimhen in questo calciomercato. L’attaccante nigeriano è sul taccuino delle dirigenze dei club più importanti e potenti d’Europa, ma il Napoli, dopo lo scudetto, non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire il suo bomber, visto che ora l’obiettivo del club partenopeo è quello di alzare l’asticella.

Stando alle ultime notizie, però, la volontà di De Laurentiis potrebbe non essere esaudita, visto che sembra essere cosa praticamente scontata che in questo calciomercato Osimhen cambi squadra. Fino a qualche giorno fa questo scenario era remoto, ma col cambio di agente del nigeriano si sono completamente stravolte le carte in tavola.

Napoli, Osimhen via per l’agente: ecco dove va

Dopo l’annuncio di Rudi Garcia i tifosi del Napoli potrebbero essere sorpresi da un altra vicenda di calciomercato, che a differenza della questione allenatore potrebbe creare molto più sgomento e scontentezza, anche perché riguarda il futuro di uno degli eroi di questa stagione azzurra: Victor Osimhen.

Stando alle ultime notizie, infatti, in queste ore si starebbe facendo sempre più strada l’ipotesi per il nigeriano di lasciare Napoli in questo calciomercato, nonostante questa stessa fosse stata messa un pò da parte nelle scorse settimane. Come un fulmine a ciel sereno, però, c’è stata una svolta che avrebbe dato nuova linfa a questo intreccio. A quanto pare, infatti, Victor Osimhen avrebbe deciso di cambiare agente, il quinto in tre anni, quasi manovrato dalla volontà di una big d’Europa, che parlando proprio con questo procuratore avrebbe reso nota la sua volontà di ingaggiare il nigeriano.

Per i tifosi del Napoli sta dunque per iniziare un incubo che rischia di durare per tutta l’estate. Dunque, stando a quanto riportato da OwnGoalNigeria, il cambio di agente di Victor Osimhen potrebbe essere stato fortemente condizionato dall’interesse del PSG, che avrebbe individuato nel nigeriano il profilo ideale col quale andare -eventualmente- a sostituire Kylian Mbappè in questo calciomercato.

Napoli, Osimhen cambia agente per il PSG? I dettagli

OwnGoalNigeria ha sganciato la bomba secondo la quale Victor Osimhen avrebbe cambiato agente per favorire il suo addio al Napoli dopo il concreto interessamenti del PSG. Una notizia, questa, da andare a verificare, ma che comunque ha un importante fondo di verità.

Stando il giornalista Daniel Martins, infatti, l’eventuale prossimo procuratore di Osimhen sarebbe in ottimi rapporti col club francese, che avrebbe -fra le altre cose- già reso noto all’entourage del giocatore il suo piano per questo calciomercato. La questione, dunque, potrebbe infittirsi nei prossimi giorni.

Osimhen cambia procuratore, il quinto in cinque anni di Napoli: ecco chi è

Victor Osimhen sembrerebbe essere intenzionato a cambiare ancora una volta agente, il quinto in tre anni di Napoli. Dopo Benoit Czajka, Franco Iovino, William D’Avila e Roberto Calenda, l’attaccante nigeriano potrebbe iniziare ad essere rappresentato da una donna scozzese con legami forti all’interno del mercato francese, ed ecco giustificata la voce PSG.

Occhio però, perché questo cambio di corsa potrebbe non per forza significare separazione fra Napoli ed Osimhen, ma anche rinnovo, cosa alla quale De Laurentiis starebbe iniziando a lavorare.