Lukaku e Lautaro di nuovo insieme, ma non all’Inter

La coppia Martinez-Lukaku sarà nuovamente in campo ma non con la maglia dell’Inter, una bomba che stravolge tutto il calciomercato.

Potrebbero arrivare direttamente dal reparto offensivo nerazzurro per tentare di vincere ma con un’altra maglia addosso. I tifosi dell’Inter sono ora in ansia per quella che potrebbe essere la trattativa più importante dell’estate del 2023.

La delusione per la finale persa in Champions League rimane tanta, soprattutto dopo aver dimostrato di potersela giocare quasi alla pari contro il Manchester City. Una beffa vera e propria per l’Inter, squadra che dopo la finale di Champions è ora al centro delle attenzioni, soprattutto per quanto riguarda il mercato.

Due i calciatori che possono partire e andare altrove, anche in maniera clamorosa. La coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez potrebbe essere la novità per la prossima stagione: un top club vuole riformare questo duo, lasciando così il campionato italiano e i tifosi nerazzurri, senza la famosa lu-la.

Martinez e Lukaku, via insieme per una big

La news, riportata da Todofichajes, mette i brividi ai supporter nerazzurri, che hanno sempre posto in primo piano nei loro pensieri proprio i due attaccanti. Lukaku è stato decisivo negativamente in finale, Martinez invece è diventato l’uomo bandiera del club nerazzurro, il capitano su cui poggiare le speranze. In particolare sull’argentino sono rivolte tante attenzioni, una su tutte sta scalando le aspettative. Il Chelsea offre 60 milioni per Martinez, richiamando anche Lukaku.

Ricordiamo come il belga sia già di proprietà del Chelsea, acquistare il suo gemello d’attacco è un desiderio di Mauricio Pochettino, nuovo tecnico dei blues. La prima offerta è chiaramente rimandata al mittente, si potranno raggiungere ben altre cifre. Gli inglesi si spingerebbero sino a 80 milioni, l’Inter vorrebbe 100 milioni per liberare Martinez, una cifra davvero irrinunciabile per il prossimo futuro e con la quale rifondare un’intera squadra, a questo punto.

La coppia Martinez-Lukaku dall’Inter al Chelsea, una prospettiva che rompe gli equilibri sul mercato. il belga rimarrà in Premier, il Chelsea lo ha nel bilancio per 70 mln di euro e difficilmente troverebbe un acquirente di tale portata per il centravanti, tanto vale quindi valorizzarlo al meglio e affiancargli chi lo conosce molto bene.

Martinez in Premier dall’Inter, una mossa che preoccupa tutti i tifosi nerazzurri che non vogliono separarsi dal capitano. Sarebbe anche difficile ripartire senza un leader come lui, la dirigenza dovrà resistere a ogni tentazione nei prossimi giorni.