Non solo Arabia: altra ricca offerta per Allegri

Futuro di Allegri sempre più in discussione: oltre all’Arabia spunta un’altra potenziale meta per il tecnico

Sono ore caldissime sul fronte panchina in casa Juventus, ore nelle quali si sta cercando di capire se effettivamente Massimiliano Allegri abbia intenzione di lasciare la squadra.

C’è stato il tanto chiacchierato incontro tra tecnico livornese ed emissari dell’Al Hilal a Montecarlo, ma non si è trovato un compromesso per chiudere in positivo la trattativa. Rimane nella testa di Allegri la volontà di voler proseguire il suo cammino alla Continassa con lo scopo di riscattare l’ultima stagione fallimentare.

Addirittura si parla di un rialzo dell’offerta da parte dei sauditi che avrebbero messo sul piatto 10 milioni alla firma oltre ai 20 che andrebbe a guadagnare in tre stagioni. Ciononostante l’allenatore rimane convinto di voler proseguire il suo percorso con i bianconeri.

Nel frattempo spunta una nuova ipotesi di panchina per Allegri. Non in Arabia Saudita bensì in Turchia, altro campionato che negli ultimi anni sta cercando di innalzare il proprio livello tecnico.

Dalla Turchia: Fenerbache sulle tracce di un nuovo allenatore

Il Fenerbache, dopo l’ultimo stagione conclusa alle spalle del Galatasaray di Mertens e Icardi, ha appena vinto la Coppa di Turchia conto l’Istanbul Basaksehir, ma in questi giorni ha ricevuto la notizia delle dimissioni dell’allenatore portoghese Jorge Jesus con quest’ultimo che ha annunciato di non voler rinnovare il contratto con i turchi. Lo attende l’Arabia Saudita.

Il club non si aspettava una tale mossa dell’allenatore che dopo un solo anno aveva creato un grande rapporto con squadra e tifoseria. Pertanto, ora tutte le attenzioni della società saranno rivolte alla ricerca del prossimo allenatore che avrà il compito di riportare sul tetto di Turchia una squadra che non trionfa in patria da dieci anni esatti.

Ebbene, in questo contesto, indubbiamente molto mutevole, si inserirebbe alla perfezione la figura di Allegri che troverebbe a Istanbul un ambiente dinamico e pronto ad accettare la sua idea di calcio. Ciononostante, vista l’offerta dell’Al Hilal che non ha portato a nessun risultato, è molto difficile che l’attuale tecnico bianconero pensi di sbarcare in Turchia: al momento infatti, come si evince dal summit avuto a Montecarlo, l’intenzione del livornese è quella di rispettare il contratto con la società.

La Juventus vuole conoscere il destino della panchina nel più breve tempo possibile: ci sarà da pianificare un mercato al ribasso e che potrebbe salutare calciatori come Dusan Vlahovic, Adrien Rabiot e Federico Chiesa, tutti nomi che Allegri non ha saputo valorizzare al meglio nei suoi ultimi due anni.