Calciomercato: Morimoto torna in Italia, chiuderà qui la carriera

Il calciomercato in Italia è pronto a sorprendere ancora e a riaccogliere di nuovo un grande ex calciatore come il giapponese Takayuki Morimoto.

Una lunga carriera che sta andando ora verso la fine, perché la sua volontà è quella di finire tutto in Italia, dove ha raggiunto il massimo del suo livello in carriera.

Ora arrivano degli aggiornamenti significativi in base a quello che accadrà nelle prossime ore, perché c’è l’intenzione da parte di un club di chiudere questo grande affare.

Calciomercato: Takayuki Morimoto torna in Italia

Una lunghissima carriera quella di Takayuki Morimoto che è partito nel proprio paese, il Giappone, per arrivare poi in Italia giovanissimo all’età di 18 anni, dove fu il Catania a portarlo in Sicilia prendendolo dal Tokyo Verdy. E’ lì che è diventato uno dei grandi giocatori del calcio giapponese, confermandosi in Serie A un vero talento fin da piccolo. E’ arrivato ad ottenere risultati veramente importanti in un periodo calcistico di grande livello per il calcio italiano. Con il Catania ha giocato 86 partite mettendo a segno 15 gol. Poi in Italia una breve parentesi al Novara un anno con 4 gol in 18 partite.

Poi ha girato tanto Morimoto che è arrivato a giocare in paesi come gli Emirati Arabi, di nuovo nel suo Giappone, in Grecia e in Egitto e ora svincolato attende la grande occasione. Perché la sua volontà è quella di spingere per un nuovo trasferimento in Italia, anche in una squadra di categoria bassa, per poter chiudere la carriera in uno dei posti che tanto gli sta a cuore, la Sicilia. Ci sono importanti novità per quanto riguarda il calciomercato di Takayuki Morimoto.

In carriera ha giocato anche per la Nazionale, ottenendo diverse presenze e gol per un periodo di tempo. Adesso però a 35 anni è pronto a firmare il suo ultimo contratto per poi appendere le scarpette al chiodo e dire addio al mondo del calcio. Takayuki Morimoto è pronto a firmare con una nuova squadra stesso in Italia.

Calciomercato: Morimoto in Serie D, c’è l’Akragas

Takayuki Morimoto può di nuovo tornare in Italia come scrive Gianluca Di Marzio di Sky Sport. L’attaccante 35enne ex Catania è stato contattato da un’altra squadra siciliana di Serie D che potrebbe dargli quest’occasione.

Morimoto sarebbe molto felice di andare a firmare con l’Akragas, club di Serie D, con cui ha iniziato ad avere i primi contatti. Una situazione che potrebbe presto evolversi in qualcosa di più di una semplice suggestione.

Futuro Morimoto: i tifosi dell’Akragas sognano

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieD24.com, la volontà di Morimoto sarebbe proprio quella di firmare con l’Akragas per chiudere la carriera in Italia. I tifosi del club siciliano sognano il suo arrivo.