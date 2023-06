Casadei torna in Serie A: Inter tradita

Il calciomercato può regalare diverse sorprese ma anche e soprattutto grandi ritorni. Sono molti i giocatori pronti a giocare in Italia di nuovo come anche Cesare Casadei.

Il giovane talento italiano che ha appena concluso i Mondiali U20 da assoluto leader e protagonista ora potrebbe avere un’altra grande occasione in vista della prossima stagione.

Perché il Chelsea potrebbe accettare di vendere Casadei che farebbe subito ritorno in Italia in Serie A, ma non per giocare con la sua ex squadra dell’Inter.

Calciomercato Serie A: Casadei torna in Italia

Si è conclusa la stagione di Casadei con l’U21 del Chelsea e pochi mesi al Reading in Championship. Il centrocampista italiano classe 2003 che ha lasciato la scorsa estate l’Inter ha avuto modo di crescere in Inghilterra sotto tutti i punti di vista. In un anno è migliorato ancora di più sotto l’aspetto tecnico, fisico e mentale. Per questo motivo ha giocato i Mondiali U20 appena conclusi con la fascia da capitano al braccio. Un leader e un vero trascinatore in campo.

6 i gol messi a segno nelle e 28 presenze stagionali tra Chelsea U21 e Reading, che hanno convinto tutti ancora di più che il giocatore potrebbe presto diventare uno dei più forti calciatori italiani in circolazione. Ora però il calciomercato estivo potrebbe portarlo a vivere una nuova avventura e magari giocare proprio di nuovo in Italia e per la prima volta in Serie A con un club che è deciso a puntare su di lui.

Si aprono ora due scenari importanti di calciomercato per Casadei e per i club di Serie A che sono intenzionati a prenderlo. Da capire il Chelsea, che ha investito circa 15 milioni di euro per lui lo scorso anno se avrà intenzione di inserirlo in qualche affare di scambio con i club italiani.

Serie A: Juventus e Inter su Casadei

Perché il Chelsea ha deciso di investire in Serie A e punta i calciatori di Inter e Juventus per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Ci sarebbero Barella e Vlahovic nel mirino del Chelsea e per questo potrebbe venirsi a creare l’occasione con uno scambio.

L’Inter per Barella chiederebbe il ritorno di Lukaku e anche quello di Casadei. Stesso discorso per la Juventus che vuole Casadei in cambio di Vlahovic. I due club italiani vogliono a tutti i costi il giovane talento che è stato eletto miglior giocatore al Mondiale Under 20.

Calciomercato: Casadei alla Juve, Inter tradita

La trattativa più aperta al momento è quella di Chelsea e Juventus per Vlahovic. Il club inglese non va oltre 60 milioni cash ed è pronto ad inserire una contropartita. La Juve per chiudere l’affare chiede Casadei che può accettare di giocare per i bianconeri dopo che in passato l’Inter non ha puntato su di lui.