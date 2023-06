“Dalla Roma al Real Madrid”: il giallorosso spiazza tutti con l’ammissione

By

La Roma di José Mourinho è molto attiva in sede di calciomercato, ma in queste ore bisogna registrare un’ammissione che ha davvero spiazzaato tutti.

La stagione appena terminata per la Roma di José Mourinho è stata sicuramente contraddistinta da vari alti e bassi. I giallorossi, infatti, in campionato sono arrivati al sesto posto, mentre in Europa hanno sfiorato il successo storico dell’Europa League. I capitolini, di fatto, sono andati ad un passo ad alzare il secondo trofeo continentale, visto che hanno perso la finale contro il Siviglia solo ai calci di rigore.

Una volta terminata la finale di Europa League, l’attenzione di tutti si è spostata tutta sul futuro di José Mourinho. Il tecnico portoghese ha espresso la sua volontà di rispettare il contratto con la Roma, che scadrà l’anno prossimo, ma ha anche affermato che non può più fare il parafulmine per tutto, chiamando così degli interventi ‘diretti’ da parte dei Friedkin.

Tuttavia, dopo un breve incontro tra le parti, José Mourinho ha deciso di restare ancora alla guida della Roma. Una volta chiarita la permanenza dell’allenatore portoghese, in casa giallorossa si sta parlando della campagna acquisti per la prossima stagione. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna registrare un’ammissione che ha spiazzato un po’ tutti.

L’ammissione di Justin Kluivert: “Ho visto la Roma come passaggio intermedio per andare al Real Madrid”

Justin Kluivert, ai microfoni ufficiali a ‘ZiggoSport’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “All’improvviso sei un professionista, hai un manager ed uomini che parlano solo di soldi. Il mio obiettivo era quello di andare a Barcellona o a Madrid. Pensai rimango un paio di stagioni e poi vado al Real“.

Il calciatore olandese, che ha giocato nella stagione appena terminata nel Valencia, ha poi continuato il suo intervento: “Ho visto la Roma come possibile passaggio intermedio, ma quando sono arrivato ho visto l’altro del calcio”. Kluivert ha accennato anche al divorzio tra Monchi ed il club capitolino: “Andava tutto per bene, ma poi se n’è andato via dopo appena sei mesi. Mentre io sono rimasto lì”.

Nel frattempo, dopo il mancato riscatto da parte del Valencia, Justin Kluivert potrebbe a breve lasciare definitivamente la Roma. La trattativa tra il club capitolino ed il Bournemouth per il trasferimento dell’attaccante esterno olandese, di fatto, dovrebbe essere in fase molto avanzata.